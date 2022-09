Mina Settembre 2, Serena Rossi: “Questa tipa col cappottino rosso mi piace, le voglio bene”

L'amata serie Mina Settembre torna dal 2 ottobre 2022 in prima serata su Rai1 con la seconda stagione, con tanti nuovi casi da risolvere e una vita ancora più ingarbugliata.

L'assistente sociale dall'inconfondibile cappottino rosso, uscita dalle pagine dei romanzi di Maurizio De Giovanni, ci mostrerà per per altre 6 serate quella Napoli autentica e priva di stereotipi che in parte ne ha determinato il successo, conquistando il largo consenso di pubblico che ha spinto la produzione a mettere in cantiere questa seconda stagione. Durante la conferenza stampa di presentazione di Mina Settembre 2 regista e il cast quasi al completo non hanno fatto altro che esprimere i tantissimi punti di forza di questa fiction che, in qualche modo, farà da apripista per la nuova stagione televisiva.

Mina Settembre: Serena Rossi e Giuseppe Zeno nel Rione Sanità

Serena Rossi, interprete della protagonista, su tutti ci ha tenuto a ringraziare il suo personaggio che le ha permesso di fare questa esperienza: "Mina Settembre mi ha dato la consacrazione su Rai1, infatti dopo Mia Martini è stata la mia prima serie lunga. Poi mi ha portato l'amore della mia città. Secondo me Mina ha tutti gli ingredienti per entrare nel cuore delle persone, tanta empatia, tanti sentimenti e speranza nel prossimo." L'attrice ha poi continuato dicendo: "Questa tipa col cappottino rosso mi piace, le voglio bene, è una brava persona e rappresenta quella Napoli che mi piace perché è accogliente. In un momento in cui il diverso ci spaventa avere una protagonista che il diverso lo accoglie credo sia un bellissimo messaggio di cui il pubblico aveva bisogno. Sapere che ci sono persone come Mina Settembre è rassicurante, è una coccola sul cuore per tanti".

Gelsomina Settembre, detta Mina, è un'assistente sociale napoletana che lavora in un consultorio nel centro storico di Napoli in una zona problematica. Sul lavoro è in grado, grazie al suo impegno e alla sua dedizione, di rimettere insieme vite spezzate, peccato non riesca a fare altrettanto con la sua. Reduce da un divorzio, torna a vivere con la madre che però è una donna profondamente diversa da lei e con la quale i contrasti sono sempre dietro l'angolo. Divisa tra vita privata e lavoro, Mina fa sempre tutto ciò che può per aiutare al meglio le persone che assiste e chi ha bisogno di aiuto.