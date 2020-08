Mimic, dopo il franchise cinematografico, diventerà una serie tv

Mimic, dopo essere diventato un film nel 1997, darà vita a una serie tv e il pilot sarà diretto da Paul WS Anderson.

Il progetto verrà prodotto dal regista in collaborazione con Jeremy Bolt per conto di Miramax Television.

A scrivere la sceneggiatura dell'adattamento per il piccolo schermo di Mimic sarà Jim Danger Gray (Orange is the New Black). Il progetto è tratto dal racconto breve di Donald A. Wollheim e racconta la storia di insetti modificati geneticamente che si evolvono e sviluppano la capacità di imitare la propria preda umana, senza dimenticare la corsa contro il tempo per fermarli prima che sia troppo tardi.

Marc Helwig, a capo di Miramax TV, ha dichiarato: "Non potremmo essere più elettrizzati nel lavorare con Paul W.S. Anderson, Jeremy Bolt, Jim Danger Gray nel realizzare Mimic. Paul è uno dei filmmaker più importanti della sua generazione nel mondo della fantascienza e siamo entusiasti nel portare in vita questo nuovo approccio coraggioso in televisione che vi farà rabbrividire, terrorizzare e parlare a voce alta di questo periodo strano in cui ci troviamo tutti. Non potrei pensare a unao sceneggiatore migliore per portare in vita questo mondo rispetto a Jim Danger Gray di cui sono da molto tempo un ammiratore".

Anderson ha aggiunto: "Il mondo degli insetti mi affascina da tempo. Così tanta forza e organizzazione da delle creature così piccole che sono esistite da molto tempo prima rispetto all'umanità e sopravviveranno a lungo dopo la nostra sconfitta".

Gray ha inoltre dichiarato: "Mimic esplora, sulla superficie, l'idea degli insetti che prendono il controllo. L'orrore, l'ansia di avere 'un insetto' che vive dentro di noi, la morte della verità, la negazione della scienza e l'ascesa dei diritti personali sono al cuore del nostro show mentre si esamina come la società venga mangiata viva da un'invasione che mette a nudo le sue più grandi insicurezze e i fallimenti".

Mimic è diventato nel 1997 un film co-scritto e diretto da Guillermo del Toro e con protagonisti Mira Sorvino, Jeremy Northam e Josh Borlin. Il lungometraggio ha poi avuto due sequel realizzati per il mercato homevideo.