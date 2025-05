Milly Carlucci confessa che Ballando con le stelle resiste da 20 anni soprattutto grazie a Fabrizio Frizzi

Ospite di Mara Venier a Domenica In, Milly Carlucci si è raccontata a tutto tondo: dagli esordi con Renzo Arbore fino al successo di Ballando Con Le Stelle e la celebrazione dei suoi 20 anni di messa in onda.

Milly Carlucci si prepara a celebrare i 20 anni dello show ballerino di Rai 1: a partire da venerdì 9 maggio infatti, andrà in onda Sognando Ballando. Ieri pomeriggio Milly Carlucci è stata ospite di Mara Venier a Domenica In, dove ha promosso lo show in partenza e ripercorso sia la storia del programma, che la sua carriera. Senza dimenticare Fabrizio Frizzi, che a Ballando aveva dato fiducia prima che diventasse il format di successo che conosciamo ora.

Il successo di Ballando con le Stelle

La locandina di Ballando con le Stelle

Nel presentare il nuovo programma, la Carlucci ha detto che "racconteremo vent'anni di storia. In queste puntate arrivano dieci nuovi maestri che metteremo in coppia con dieci maestri già noti di Ballando ci sarà una gara tra di loro perché chi vince entra nel cast dell'anno prossimo". Riguardo invece il successo e la longevità di Ballando con le Stelle: "Mi fa morire che la gente arriva e mi dice "io facevo le elementari", adesso c'è una nuova generazione di ragazzini che adesso non sono costretti dalle nonne, ma sono loro che lo vogliono vedere".

Negli anni, hanno partecipato diversi atleti e, a partire da Giusy Versace atleti paralimpici: "Abbiamo guardato la società di quel momento, noi rispecchiamo come tv quello che succede nel mondo, abbiamo preso dei personaggi che avevano una storia un po' particolare, per guardarli da vicino". In un contesto diverso infatti, " scopri che la persona verso cui hai diffidenza, la vedi vivere e scopri che sono persone". Il ballo, prosegue la Carlucci," è una cosa molto intima e vera: l'ho notato nelle persone che vogliono sciogliere dei nodi, ne sentono la necessità, decidono di volerlo fare".

La partecipazione e il ricordo di Fabrizio Frizzi

Fabrizio Frizzi

Inevitabile parlare di Fabrizio Frizzi, a cui Ballando deve molto. L'amato conduttore infatti, accettò di partecipare sostenendo lo show ballerino al suo esordio, quando era ancora un esperimento. "Fabrizio -ha ricordato la Carlucci- era già un conduttore molto noto in televisione, mi ha dato la fiducia di venire a fare il programma, si è divertito come un pazzo, si vedevano nel suo piccolo dei miglioramenti, ha avvicinato tanto pubblico al programma". Il suo nome insomma, suscitò l'interesse dei telespettatori e permise a Ballando di partire con la marcia giusta. Fabrizio Frizzi non era solo un collega, ma un amico: una persona che portava in studio, e quindi trasmetteva a casa, la sua "umanità deliziosa".

Gli inizi con Renzo Arbore

Renzo Arbore

Milly Carlucci ha infine ripercorso anche gli inizi della sua fortunata carriera, quando allenava una piccola squadra locale di pattinaggio sul ghiaccio e le venne proposto di rilasciare un'intervista per un tv locale. In regia c'era Renzo Arbore, che le chiese di fare un provino. "In un'epoca in cui alle donne era permesso fare in televisione la valletta, non si parlava, Renzo ci ha fatto parlare, pensare, perché i servizi erano proposti da noi"; a queste parole, è arrivata la telefonata in diretta di Renzo Arbore per ringraziare.