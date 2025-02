Millie Bobby Brown vuole interpretare Britney Spears: "Deve raccontare la sua storia nel modo che desidera"

Negli ultimi tempi sono circolati dei rumor sulla possibilità che Millie Bobby Brown interpreti Britney Spears in un film biografico dedicato alla controversa popstar.

Interpellata sull'argomento da Access Hollywood alla première del suo nuovo film The Electric State, la protagonista di Stranger Things ha confermato l'interesse per il ruolo di Britney Spears.

La storia di Britney Spears sullo schermo

"È un'icona assoluta" ha risposto Brown "Non vorrei niente di più che far parte della sua storia". Nonostante la sua totale apertura alla possibilità di recitare nel film su Britney Spears, l'attrice ha sottolineato un aspetto importante.

Britney Spears in una scena di Will & Grace

"Quella è la sua storia" ha ricordato "e sostengo pienamente il fatto che lei la porti alla luce nel modo in cui desidera". Già nel 2022, Millie Bobby Brown aveva espresso il desiderio di interpretare Britney Spears, ricordando di essere cresciuta guardando i suoi video e le sue interviste da giovane.

La reazione di Britney Spears e il progetto dell'adattamento della sua biografia

Pur non nominandola direttamente, Britney Spears non sembra entusiasta all'idea:"Sento parlare di persone che vogliono fare film sulla mia vita... non sono morta!" ha scritto su X.

Britney Spears sembra maggiormente concentrata sull'adattamento del suo memoir The Woman in Me, i cui diritti sono stati acquisiti da Universal Pictures lo scorso anno.

Heather Morris e Britney Spears in una scena di Glee

Il film sarebbe prodotto da Marc Platt e diretto da Jon M. Chu.