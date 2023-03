Millie Bobby Brown diventa scrittrice, ecco i dettagli del suo primo romanzo

Millie Bobby Brown è diventata scrittrice e il suo primo romanzo si intitolerà Nineteen Steps, di cui William Morrow, di proprietà di HarperCollins, ha annunciato la pubblicazione.

La data per la messa in vendita è prevista per il 12 settembre e la protagonista di Stranger Things ha dichiarato che per l'opera si è ispirata alla storia della nonna.

Nineteen Steps viene descritta come "un'epica storia d'amore, perdita e segreti". Al centro della trama c'è la diciottenne Nellie Morris, che vive con la sua famiglia a Bethnal Green durante la seconda Guerra Mondiale. Dopo un incontro casuale con un aviatore, avviene un terribile incidente durante un raid aereo con catastrofiche conseguenze.

Enola Holmes: una scena con Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown ha dichiarato: "Ispirato dalla mia nonna Ruth, questo libro è davvero personale e ci tengo molto. Sono cresciuta ascoltando le storie riguardanti il periodo di guerra. Sono onorata nel mantenere in vita la sua storia". La nonna dell'attrice è sopravvissuta al Bethnal Green Tube Disaster, incidente responsabile del maggior numero di morti di civili nel Regno Unito durante il secondo conflitto mondiale.

The Electric State: concluse le riprese del nuovo film dei fratelli Russo con Millie Bobby Brown

L'editor Liz Stein ha aggiunto: "Sono rimasta incredibilmente emozionata dalla vera tragedia al centro del romanzo e incantata dall'indimenticabile ritratto di amore in tempo di guerra".