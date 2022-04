Millie Bobby Brown: “Ricevo più commenti a sfondo sessuale da quando ho compiuto 18 anni”

Millie Bobby Brown ha parlato della disgustosa sessualizzazione che è stata costretta ad affrontare nel corso della sua carriera: i commenti degli utenti sono perfino peggiorati da quando la star ha compiuto 18 anni lo scorso febbraio, considerando che ne aveva soltanto 12 quando è stata scelta recitare in Stranger Things, celeberrima serie di fantascienza di Netflix.

Intruders: Millie Bobby Brown in una scena

La Brown si è aperta a proposito delle sfide che tempestano la vita di tutti coloro che crescono ad Hollywood e di come l'essere diventata maggiorenne abbia messo tutto questo in prospettiva. Durante l'ultimo episodio del podcast chiamato The Guilty Feminist, Millie Bobby ha affermato che i commenti sessuali su di lei sono aumentati da quando ha raggiunto la maggiore età: "Ne ho ricevuti di più nelle ultime due settimane dopo aver compiuto 18 anni."

"Sto sicuramente vedendo una differenza tra il modo in cui le persone si comportano e il modo in cui la stampa e i social media reagiscono alla mia maggiore età. È disgustoso", ha spiegato l'attrice. "La mia esperienza a Hollywood è emblematica di quello che sta succedendo nel mondo e di come le ragazze vengono sessualizzate".

Enola Holmes: Millie Bobby Brown in una scena

Millie Bobby Brown, infine, ha raccontato un aneddoto relativo ad uno spiacevole episodio che si è verificato su un red carpet: "Una volta sono stata criticata perché indossavo un abito scollato. Dovevano parlare proprio di questo fatto? Perché non hanno parlato dei talenti che erano con me sul red carpet o delle persone incredibili che venivano premiate quella sera? Ho a che fare con le stesse cose con cui ha a che fare qualsiasi diciottenne di oggi. Cercare di adattarsi, trovare il proprio posto nel mondo, avere delle relazioni... è tutto uguale, l'unica differenza è che lo faccio sotto agli occhi di tutti".