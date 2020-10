Millie Bobby Brown: dopo il provino fallito per Il trono di spade, stava per smettere di recitare

Dopo avere tentato invano di entrare nel cast de Il trono di spade, Millie Bobby Brown stava per gettare la spugna e abbandonare la recitazione per via del provino fallito.

Enola Holmes: Millie Bobby Brown durane una scena

La rivelazione è stata fatta dalla stessa Millie Bobby Brown nel corso di un'ospitata al Tonight Show con Jimmy Fallon, quando Millie ha raccontato i suoi trascorsi prima di essere scelta per la serie Netflix Stranger Things:

"Ero sfiduciata e addolorata dal rifiuto, questa è una cosa di cui parlo spesso. Questa industria è piena di persone che ti dicono di no 24 ore al giorno sette giorni su sette. Prima di ricevere un sì ti devi abituare ai no. Ho fatto provini per spot, per ogni cosa. Poi ho provato a fare l'audizione per Il trono di spade, ma non sono stata scelta. Non è stato facile accettarlo, volevo davvero quel ruolo."

Anche se Millie non specifica il ruolo per cui aveva sostenuto l'audizione, vista la giovane età è possibile che si trattasse di Arya Stark, uno dei personaggi più amati dai fan de Il trono di spade, ruolo che è andato all'esordiente Maisie Williams. per fortuna la Brown è stata in grado di far tesoro dell'esperienza convincendo la produzione di Stranger Things a ingaggiarla nei panni della misteriosa Eleven:

"Uno dei miei ultimi progetti di audizione era per questa serie Netflix intitolata Montauk e ho fatto il provino. Due mesi dopo mi hanno chiamato e mi hanno detto 'Ci piacerebbe parlare su Skype con te'. Abbiamo parlato e il resto è storia. Poi la serie è stata reintitolata Stranger Things, ma Montauk è ciò che mi ha ridato speranza che ce l'avrei fatta dopo tutto."