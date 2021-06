Millie Bobby Brown, la star di Stranger Things ha un nuovo fidanzato con un padre famoso (FOTO)

Millie Bobby Brown sembra avere un nuovo fidanzato e il giovane ha un padre molto famoso: Jon Bon Jovi.

La star di Stranger Things è stata infatti fotografata a New York mentre passeggiava insieme a Jake Bongiovi, il figlio del cantante, nella giornata di giovedì.

I due giovani sono stati immortalati dai paparazzi mentre camminavano per le strade di New York insieme a Winnie, il cane di Millie Bobby Brown, tenuto al sicuro in una borsa blu.

La diciassettenne, recentemente protagonista del film Godzilla vs. Kong, aveva un look semplice composto da una t-shirt bianca e una gonna rosa, mentre Jake, che ha due anni più di lei, aveva un abbigliamento decisamente estivo avendo scelto degli shorts a righe e una camicia con le palme e delle onde.

Il ragazzo è uno dei quattro figli di Jon Bon Jovi e sua moglie Dorothea e nel 2018 era stato al centro di numerose notizie online dopo aver aiutato a organizzare una protesta nel suo liceo nell'area del New Jersey per manifestare contro il governo che non stava prendendo provvedimenti dopo la sparatoria avvenuta a Parkland.

In queste settimane Millie Bobby Brown è impegnata nelle riprese della nuova stagione di Stranger Things, di cui Netflix non ha ancora comunicato la data di uscita in streaming, e prossimamente tornerà sul set per realizzare Enola Holmes 2, progetto di cui è protagonista, nel ruolo della sorella di Sherlock Holmes, e produttrice.