Millie Bobby Brown e il suo fidanzato si trasformano in Barbie e Ken per i 18 anni di lei

Millie Bobby Brown ha festeggiato i suoi 18 anni in compagnia di Jake Bongiovi, il suo fidanzato. Per l'occasione, i due si sono travestiti da Barbie e Ken. Come on, Barbie, let's go party!

Jake Bongiovi ha postato su Instagram una foto in compagnia di Millie Bobby Brown e ha scritto: "Buon compleanno Barbie Ily!". E la protagonista di Stranger Things gli ha risposto: "Amore senza fine!".

Anche Millie Bobby Brown ha postato un carosello di scatti fotografici e ha scritto: "Hey Ken!". Ad aver commentato la foto sono stati Paris Hilton e i suoi compagni di set in Stranger Things, Matthew Modine e Noah Schnapp.

Prossimamente, Millie Bobby Brown reciterà nella quarta stagione di Stranger Things, che sarà divisa in due parti. Pochi giorni fa, Netflix ha ufficializzato la data di uscita della quarta stagione di Stranger Things. In attesa dei nuovi episodi che saranno online il 27 maggio e l'1 luglio, perché non rispolverare il passato con una maratona demogorgonica?