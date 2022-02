Stranger Things 4: svelata la data di uscita, la stagione 5 sarà l'ultima

Netflix ha annunciato che la stagione 5 sarà l'ultima della serie in un post in cui si svela la data di uscita di Stranger Things 4: la prima parte sarà in streaming dal 27 maggio e la seconda dal primo giorno di luglio.

Nel post condiviso su Instagram, i fratelli Duffer rivelano inoltre che il prossimo ciclo di episodi concluderà la storia di questi personaggi, svelando però che in futuro il mondo di Hawkins tornerà con altri progetti.

Matt e Ross Duffer, creatori di Stranger Things, hanno scritto online un messaggio rivolgendosi ai fan in cui dichiarano: "Con nove copioni, più di 800 pagine, quasi due anni di riprese, migliaia di effetti speciali e una durata pressoché raddoppiata rispetto al previsto, la quarta stagione è stata per noi la più impegnativa, ma anche quella che ci ha dato più soddisfazioni. Siamo tutti incredibilmente orgogliosi del risultato e non vediamo l'ora di condividerlo con voi".

La lunghezza ha quindi spinto gli autori a suddividere la stagione in due volumi: il primo debutterà il 17 maggio e il secondo cinque settimane dopo, dal primo luglio.

Dopo aver dichiarato che la nuova stagione sarà "la più grandiosa di sempre", i creatori dello show hanno confermato che la serie sta arrivando alla sua fine: "Sette anni fa avevamo pensato l'intero arco narrativo di Stranger Things e previsto si sarebbe concluso con quattro o cinque stagioni. Poi ci siamo resi conto che quattro sarebbero state poche, ma vedrete anche voi che ci stiamo avvicinando alla fine. Infatti la quarta sarà la penultima e la quinta l'ultima".

I fan potranno però attendersi ulteriori progetti: "Ci sono ancora tante storie coinvolgenti da raccontare legate al mondo di Stranger Things. Nuovi misteri, nuove avventure e nuovi eroi inaspettati".

Ecco tutti i nuovi poster della serie:

Stranger Things: un poster della quarta stagione

Stranger Things: un poster della quarta stagione

Stranger Things: un poster della quarta stagione

Stranger Things: un poster della quarta stagione