Millie Bobby Brown: Evan Rachel Wood critica Paris HIlton per il suo commento inappropriato

Evan Rachel Wood non ha preso molto bene il commento alla foto di Millie Bobby Brown lasciato da Paris Hilton, dopo la pubblicazione di una foto della giovane attrice con un abitino a stampa leopardata molto sexy.

Paris Hilton ha commentato con il suo classico "that's hot" l'outfit della giovane attrice di Stranger Things e la star di Westworld Evan Rachel Wood ha replicato, affermando che Millie Bobby Brown ha solo 15 anni, rispondendo al commento dell'ereditiera americana.

Nonostante il commento di Paris Hilton non aveva l'intento di essere offensivo - chi conosce un po' l'ereditiera sa che "that's hot" è il suo tormentone, quasi un trademark da anni - i fan si sono divisi dopo la risposta di Evan Rachel Wood, con alcuni elogi a lei per aver sottolineato che definire hot una quindicenne potrebbe essere visto come inappropriato. Molti sono stati offesi dal commento di Paris, rispondendo a loro volta, ma altri sono preso le difese di Paris Hilton, spiegando che il commento è solo un suo slogan, nato all'epoca del reality show The Simple Life.

Nel caos di commenti, Paris Hilton non ha ancora replicato alla risposta di Evan Rachel Wood, che è nel settore del cinema e della tv da molto tempo, quando anche lei era ancora una ragazzina. Ecco perché sente molto vicina alla battaglia delle star bambine. Lo scorso anno, ha spiegato in un podcast per i premi di In the Envelope che le star bambine affrontano una battaglia unica: "Se spingi qualcuno sotto i riflettori troppo presto e quando ancora non sa chi è veramente ed è un bambino allora gli verrà detto cosa fare e chi essere... C'è una ragione per cui così tante star bambine finiscono male."