Millie Bobby Brown e Chris Pratt in una nuova clip di The Electric State, film dei fratelli Russo

Il 14 marzo arriverà su Netflix il film The Electric State, diretto dai fratelli Russo, ecco una nuova clip con star Millie Bobby Brown e Chris Pratt.

Netflix ha condiviso una nuova clip del film The Electric State, diretto dai fratelli Russo, in arrivo in streaming dal 14 marzo.

Nel video si possono vedere i protagonisti interpretati da Millie Bobby Brown e Chris Pratt mentre parlano del passato e si ritrovano alle prese con una situazione complicata.

Cosa racconterà The Electric State

Anthony e Joe Russo sono stati impegnati dietro la macchina da presa di The Electric State, un film retrofuturistico in cui un'adolescente orfana (Millie Bobby Brown) attraversa l'Ovest americano alla ricerca del fratello minore in compagnia di un robot tenero ma misterioso e di un eccentrico sbandato (Chris Pratt).

Tra gli interpreti ci sono Ke Huy Quan, Jason Alexander, Woody Norman, Giancarlo Esposito e Stanley Tucci. Woody Harrelson, Anthony Mackie, Brian Cox, Jenny Slate, Hank Azaria, Colman Domingo e Alan Tudyk prestano la voce nel doppiaggio originale.

Ecco il nuovo video:

The Electric State: tutto quello che sappiamo sul film dei Russo con Millie Bobby Brown

I fratelli Russo sono registi del film, mentre Christopher Markus e Stephen McFeely firmeranno la sceneggiatura del progetto.

Una performance emozionante

Il progetto è un adattamento del libro illustrato da Simon Stålenhag ed è ambientato in un passato retro-futuristico.

Joe Russo, parlando dell'interpretazione di Millie, ha dichiarato che i fan possono attendersi una performance davvero emozionante: "È una delle attrici più carismatiche della sua generazione, e quindi ci ha reso la vita molto semplice. Rende la storia davvero divertente da guardare e ti spezza il cuore in diversi punti del film. Noi La adoriamo. Adoriamo lavorare con lei. Siamo appena tornati dal suo matrimonio due settimane fa, le siamo molto legati, infatti, la conoscevamo da anni prima di sceglierla per il film".