Millie Bobby Brown cambia look per due volte in una settimana, ecco le foto!

Millie Bobby Brown, la giovane star di Stranger Things, ha cambiato due volte look in meno di una settimana, sorprendendo i suoi fan sui social.

L'attrice Millie Bobby Brown, il 24 settembre, aveva fatto visita al salone Dafne Evangelista Beauty Lounge di Miami scegliendo di farsi applicare delle extension, avendo così per la prima volta in quattro anni i capelli lunghi. In un video l'attrice aveva dichiarato di sentirsi fantastica con il nuovo look, ringraziando la parrucchiera per l'incredibile lavoro.

Ventiquattro ore dopo, tuttavia, Millie ha cambiato radicalmente look con l'aiuto degli esperti del salone Yair. L'attrice ha preferito tagliarsi nuovamente i capelli e tingerli di biondo, posando poi per qualche foto ricordo.

Per ora non è chiaro se le scelte in fatto di look della giovane star siano legate a uno dei suoi prossimi impegni lavorativi o se semplicemente la teenager abbia voluto sperimentare.

Tra i prossimi progetti di cui Millie sarà protagonista c'è Enola Holmes, film dedicato alle avventure della giovane sorella di Sherlock Holmes, mentre in veste di produttrice l'attrice sarà impegnata nella realizzazione di A Time Lost, progetto destinato a Netflix.