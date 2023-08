Miley Cyrus sulla lite via social con Sinéad O'Connor: 'Avevo 20 anni, non sapevo i suoi problemi'

Miley Cyrus ha voluto ricordare Sinéad O'Connor dichiarando che non era a conoscenza dei problemi personali della cantautrice e che aveva solo 20 anni, non capendo bene la situazione.

Miley Cyrus è tornata a parlare di Sinéad O'Connor, con cui 10 anni fa aveva avuto una lite via social durante il nuovo speciale andato in onda su ABC, intitolato Endless Summer: Vacation: Continued (Backyard Sessions).

L'ex star di Hannah Montana era infatti stata criticata dalla cantautrice irlandese per il video di Wrecking Ball, in cui era apparsa nuda.

La lite via social

Nel 2013 Miley Cyrus aveva dichiarato che si era ispirata a Nothing Compares 2 U per le immagini di Wrecking Ball, scatenando la reazione di Sinéad O'Connor che aveva risposto con una lettera in cui consigliava alla giovane collega sostenendo che "non fosse cool" apparire nuda e leccare martelli, sottolineando che erano scelte che rischiavano di mettere in ombra il suo talento e di farsi solo sfruttare dagli uomini che lavorano nel settore musicale.

Miley Cyrus, in risposta alla missiva, aveva condiviso dei vecchi tweet di Sinead O'Connor in cui parlava dei propri problemi mentali e l'aveva paragonata ad Amanda Bynes, in quelle settimane alle prese con un periodo difficile. La star della musica irlandese aveva quindi replicato: "Oggi hai condiviso alcuni miei tweet di due anni fa, che sono stati condivisi quando non stavo bene e cercavo aiuto, facendo sembrare che fossero recenti... Nel farlo hai preso in giro me e Amanda Bynes per aver sofferto con problemi di salute mentale e per aver cercato aiuto. Voglio dire, realmente, chi ti consiglia?".

La spiegazione

A distanza di un decennio, Miley ha quindi spiegato: "Non avevo idea del fragile stato mentale in cui si trovava e inoltre avevo solo 20 anni. Non capivo molto le questioni legate alla salute mentale e tutto quello che avevo visto era un'altra donna che mi aveva detto che questa idea non era stata una mia idea. Ero stata giudicata così a lungo per le mie scelte che ero esausta e mi trovavo in una situazione in cui stavo finalmente prendendo le mie scelte e decisioni. Veder portarmi via tutto questo mi aveva profondamente sconvolta. Dio benedica realmente Sinéad O'Connor, sono seria".

Miley ha quindi cantato la canzone Wonder Woman dedicandola alla memoria della collega, morta a 56 anni nel mese di luglio.