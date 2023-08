Miley Cyrus dice addio alle notti brave e al suo atteggiamento selvaggio nel nuovo video

Nella giornata odierna Miley Cyrus ha pubblicato il suo ultimo videoclip, realizzato per il brano Used to Be Young, nel quale la celebre popstar ha rivoluzionato il suo stile e il suo look, decisamente più pacato e sobrio rispetto alle ultime uscite.

La canzone riflette sul fatto che lei stessa non è e non si sente più la stessa persona che era un tempo.

"Questa canzone parla di onorare chi siamo stati, amare chi siamo e celebrare chi diventeremo", ha detto la Cyrus della ballata strappalacrime in un comunicato stampa. "Mi sento orgogliosa quando rifletto sul mio passato e ottimista quando penso al futuro".

La sua dichiarazione continua: "Sono grata ai miei fedeli fan che ogni giorno trasformano i miei sogni in realtà. Sono sinceramente grata per la stabilità del vostro costante sostegno. Questa canzone è per voi".

Nel testo di Used to Be Young, Miley Cyrus ripensa agli anni della sua vita e della sua carriera in cui trascorreva il tempo alle feste, esprimendo di non rimpiangere quelle esperienze nonostante abbia trovato un nuovo significato nella vita con l'avanzare dell'età.

"È super emozionante perché sono una specie di mini-me di mia madre [Tish] e ho potuto vederla all'interno della telecamera utilizzando una tecnologia che mi ha permesso di trasmettere in livestream con mia madre", ha detto la Cyrus in una dichiarazione sul videoclip.

"Così, abbiamo potuto vederci e mentre lei ballava mi ha fatto piangere, mi ha fatto ridere, ha fatto emergere così tante emozioni reali e credo che faccia entrare le persone in contatto con le emozioni vere, che non mi sembra si vedano molto di questi tempi", ha concluso.

Miley Cyrus - Endless Summer Vacation, il teaser e il poster dello speciale in arrivo su Disney+

L'uscita del nuovo brano coincide con una versione rinnovata del suo speciale Disney+ uscito all'inizio dell'anno, intitolato Endless Summer Vacation: Continued (Backyard Sessions). Dopo essere andato in onda sulla ABC giovedì sera, il programma è ora disponibile in streaming su Hulu.