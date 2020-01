Miley Cyrus e Liam Hemsworth: il divorzio è stato finalizzato

Il divorzio tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth è ora legale a tutti gli effetti: come riporta TMZ, nelle ultime ore la firma del giudice ha finalizzato la separazione, più semplice da un punto di vista legale per l'assenza di figli.

E con questo ultimo atto ufficiale arriva la parola fine su una storia d'amore, quella tra Miley Cyrus e il minore dei fratelli Hemsworth, durata, tra alti e bassi, un decennio. La richiesta di divorzio era arrivata poco tempo dopo la notizia della separazione, che pare sia stata appresa da Liam Hemsworth attraverso i social, quando sono piovute da ogni parte le foto di Miley in vacanza con quella che, per qualche settimana, è stata la sua fidanzata, Katilynn Carter.

In realtà, quello che si è celebrato a dicembre 2018, pare non essere mai stato un matrimonio felice, nonostante i tanti anni di fidanzamento: per i tabloid americani, i pochi mesi da marito e moglie di Miley Cyrus e Liam Hemsworth sarebbero trascorsi a cercare di appianare quelle divergenze che si sono poi rivelate fatali. Una fonte vicina alla popstar ha dichiarato a People: "Miley è sollevata dal fatto che lei e Liam abbiano raggiunto un accordo sul divorzio. Ora vuole solo andare avanti con la sua vita".