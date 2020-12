Miley Cyrus: "Faccio tanto sesso su FaceTime, è il modo più sicuro per adesso"

Per MIley Cyrus la sicurezza viene al primo posto e così il sesso si fa su FaceTime, in attesa di tempi migliori: 'Non ho intenzione di prendere il Covid'.

Miley Cyrus non si fa problemi a parlare di sesso, e di recente ha dichiarato di stare portando avanti i suoi rapporti intimi nel modo più sicuro possibile: via FaceTime, per scongiurare un eventuale contagio da Coronavirus.

Miley Cyrus nel videoclip Wrecking Ball

Durante un'intervista con SiriusXM, la cantante e attrice, tornata single all'inizio dell'anno dopo aver chiuso la relazione con Cody Simpson, ha confidato di essere comunque molto attiva sessualmente, solo adattandosi ai tempi che viviamo: "Faccio un sacco di sesso via FaceTime. È decisamente il sesso più sicuro. Non ho intenzione di prendere il COVID" ha affermato.

"Sono stati dei mesi davvero interessanti e pieni di sfide per quanto riguarda le relazioni interpersonali, gli appuntamenti, e l'incontrare nuove persone. Di certo non farò qualcosa che può essere irresponsabile per me e per altre persone" e continua "È semplicemente ridicolo che qualcuno non voglia prendere le giuste precauzioni per garantire la sicurezza propria e altrui. È davvero assurdo".

Sin dallo scoppio della pandemia Miley Cyrus è sempre stata chiara sulla necessità di agire con cautela e lo scorso giugno ha addirittura rivolto dei tweet ai vari capi di stato (incluso il Premier italiano Giuseppe Conte) chiedendo di prendere provvedimenti per non permettere alla pandemia di aumentare le discrepanze tra i più e i meno abbienti, specialmente in fatto di vaccini e possibili cure per il virus.