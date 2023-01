Miley Cyrus: ecco perché la canzone Flowers è una vendetta contro l'ex Liam Hemsworth

L'attore Liam Hemsworth e la popstar Miley Cyrus sono stati sposati un soffio, poco meno di un anno, ma la loro relazione, accesasi sul set di The Last Song nel 2008, è stata un tira e molla durato 10 anni, definito dalla stessa cantante "un fo**uto disastro". Sembra che Liam avesse dedicato a Miley la canzone di Bruno Mars When I Was Your Man all'epoca del loro fidanzamento. Negli ultimi giorni, da quando la Cyrus ha lanciato il singolo Flowers, i fan si sono accorti del botta e risposta che la canzone della popstar rappresenta rispetto alla canzone di Bruno Mars.

Dopo la revenge song di Shakira contro Piqué (all'interno delle BZRP Sessions), è il turno di Miley Cyrus di vendicarsi del suo ex.

Il video di Flowers ha già raggiunto 49 milioni di visualizzazioni su YouTube e i fan lo hanno scandagliato ben bene, trovando diversi "easter egg" che fanno riferimento alla passata relazione con Hemsworth.

]

All'inizio del video la Cyrus si allena con il pilates, disciplina che era solita seguire in compagnia di Liam. Quindi, si mostra in un abito lungo dorato molto simile a uno indossato sul red carpet da Jennifer Lawrence, ex collega e fiamma di Hemsworth.

E c'è pure un riferimento alla loro casa bruciata, sia metaforicamente sia concretamente durante gli incendi in California, quando la loro villa di Malibu andò a fuoco.

Se queste reference potrebbero sembrare un po' azzardate, a lasciare pochi dubbi è invece il confronto tra i versi della canzone di Mars e l'ultimo singolo della popstar.

Confrontando i versi di Flowers e quelli di When I Was Your Man di Bruno Mars è impossibile non pensare a un botta e risposta.

When I Was Your Man

Mm, too young, too dumb to realize

That I should've bought you flowers

And held your hand

Shoulda gave you all my hours

When I had the chance

Take you to every party

'Cause all you wanted to do was dance

Traduzione

Mm, troppo giovane, troppo sciocco per capire

che avrei dovuto comprarti fiori

E tenerti per mano

Darti tutto il mio tempo

Quando ne avevo l'occasione

Portarti a tutte le feste

perché tutto quello che volevi era ballare

Flowers

Mm, I didn't wanna leave you

I didn't wanna lie you

Started to cry but then remembered

I can buy myself flowers

Write my name in the sand

Talk to myself for hours

Say things you don't understand

I can take myself dancing

And I can hold my own hand

Yeah, I can love me better than you can

Traduzione

Non volevo lasciarti. Non volevo mentirti

Ho iniziato a piangere, ma poi mi sono ricordata che

Posso comprarmi i fiori da sola

Scrivere il mio nome nella sabbia

Parlare a me stessa per ore

Dirmi cose che tu non puoi capire

Posso portarmi da sola a ballare

E tenermi per mano

Sì, posso amarmi meglio di quanto tu possa.

Il confronto tra le due canzoni è diventato virale sui social e qui sotto potete vedere uno delle centinaia di video che sono stati realizzati per dimostrare che Miley Cyrus con Flowers ha voluto proclamare di essere andata oltre il divorzio con Hemsworth e di aver realizzato di poter darsi da sola tutto quello che potrebbe offrirle un uomo. Un potente inno femminista e di autodeterminazione, dopo aver sofferto molti anni a causa della separazione dal suo ex marito, che pare averla tradita ripetutamente con molte donne nella loro casa.