Miles Teller dice la verità sul vaccino dopo le polemiche per il nuovo video di Taylor Swift e Blake Lively

Miles Teller ha scelto Twitter per parlare della sua posizione a proposito del vaccino, in seguito alle polemiche che sono nate a causa della sua partecipazione al video di Taylor Swift.

Le domande inerenti allo stato di vaccinazione di Miles Teller sono riemerse dopo che l'attore è apparso nel nuovo video di Taylor Swift, diretto da Blake Lively, in cui la star del cinema interpreta il protagonista maschile della versione di "I Bet You Think About Me" della cantautrice statunitense.

Rilasciato il 15 novembre, il video diretto dalla Lively vede Miles nei panni di un ex amante della protagonista, interpretata dalla stessa Taylor. Secondo il Daily Beast, Miles non era vaccinato quando lo scorso settembre è risultato risultato positivo al COVID-19 sul set di "The Offer" della Paramount.

A causa della sua positività la produzione è stata costretta a fermarsi e una "fonte anonima presente sul set" ha riferito al DailyMail.com che l'attore "non era vaccinato e non aveva neanche fatto il tampone il giorno in cui è risultato positivo al virus".

Un rappresentante di Miles Teller ha negato il contenuto dell'articolo, dicendo che i fatti riportati dal webloid erano del tutto errati, senza chiarire se l'attore fosse stato vaccinato o meno. Nella tarda serata del 15 novembre, Miles ha finalmente affrontato la controversia twittando: "Ehi ragazzi, di solito non sento il bisogno di parlare pubblicamente di certe indiscrezioni, ma non sono contro i vaccini, sono vaccinato e lo sono da un po'. Sono contro una cosa sola e quella è l'odio."