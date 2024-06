Miles Teller star di una nuova versione di Ufficiale e gentiluomo

Sarà Miles Teller il protagonista di una nuova versione di Ufficiale e gentiluomo che è stata scritta da Dana Fox.

Il progetto sarà prodotto da Temple Hill e riporterà sul grande schermo la storia che nel 1982 ha avuto come star Richard Gere.

Cosa raccontava Ufficiale e gentiluomo

Il cult degli anni '80 aveva nel cast, oltre a Richard Gere, c'erano anche Debra Winger e Louis Gossett Jr.

Al centro della trama di Ufficiale e gentiluomo c'era Zack, un giovane che decide di diventare un pilota della Marina, che si ritrova alle prese con il sergente istruttore dei Marines Foley, determinato a individuare i migliori allievi ufficiali.

Zack inizia inoltre una relazione con Paula, legame ostacolato da varie situazioni e un evento drammatico che segna la vita del protagonista.

Il film aveva ottenuto sette nomination agli Oscar e aveva reso Gere e Winger due star del cinema.

I prossimi impegni di Miles Teller

Daria Cercek e Mike Ireland, a capo di Paramount Motion Picture Group, hanno pensato a Miles Teller come possibile protagonista della nuova versione di Ufficiale e gentiluomo dopo il successo ottenuto da Top Gun: Maverick.

Teller in Top Gun: Maverick

L'attore ha recentemente concluso le riprese di The Gorge, un film diretto da Scott Derrickson in cui ha recitato accanto ad Anya Taylor-Joy, e di Michael, il progetto biografico sulla storia di Michael Jackson in cui ha avuto il ruolo dell'avvocato John Branca.

Tra i suoi prossimi progetti c'è anche Eternity, un lungometraggio targato A24 di cui è co-star con Elizabeth Olsen.

Per ora la produzione della nuova versione di Ufficiale e gentiluomo non ha svelato alcun dettaglio riguardante i personaggi al centro della trama o quali elementi rimarranno invariati rispetto al film originale.