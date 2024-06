Elizabeth Olsen e Miles Teller innamorati nelle prime foto della commedia romantica Eternity

L'amore non è bello se non è... eterno, ecco le prime foto dal set di Eternity, in cui vediamo in azione la coppia formata da Elizabeth Olsen e Miles Teller.

Elizabeth Olsen e Miles Teller si tengono per mano e poi hanno un'accesa discussione nelle prime foto dal set di Eternity, commedia romantica targata A24 che vede nel cast anche Callum Turner, Da'Vine Joy Randolph, John Early e Olga Merediz. Secondo quanto anticipato, il film è ambientato in un mondo in cui ognuno deve decidere con chi vuole trascorrere l'eternità.

Lo sceneggiatore di Designated Survivor Patrick Cunnane ha scritto la sceneggiatura, che è entrata a far parte della Black List dei migliori script privi di produzione nel 2022. A dirigere il film, i cui dettagli sono ancora per lo più top secret, è David Freyne.

Star sempre più indaffarate

Elizabeth Olsen e Miles Teller, rispettivamente star di Top Gun: Maverick e WandaVision, saranno coinvolti come produttori di Eternity in collaborazione con Trevor White e Tim White.

Dopo essersi allontanata (momentaneamente?) dall'MCU, l'interprete di Scarlet Witch ha recitato nella serie Love & Death, tratta da un vero fatto di cronaca nera avvenuto in Texas, e nel dramma His Three Daughters, Al momento è impegnata nella lavorazione del nuovo film di Todd Solondz, Love Child, a fianco di Charles Melton.

Miles Teller ha da poco concluso le riprese di Michael, biopic sulla vita di Michael Jackson, dove interpreta l'avvocato del re del Pop John Branca.