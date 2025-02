Miles Teller commenta le notizie che sostengono interpreterà Gesù nel film di Martin Scorsese

Nelle ultime settimane era emersa online la notizia che Miles Teller fosse vicino a ottenere il ruolo di Gesù nel prossimo film diretto da Martin Scorsese.

Sul red carpet della première di The Gorge, l'attore ha ora commentato le voci, facendo chiarezza su quello che sta accadendo.

I chiarimenti di Teller sul film di Scorsese

Miles Teller ha raccontato che quando ha letto i titoli online ha reagito in modo sorpreso: "Ho chiamato il mio agente e ho detto: 'Mi ha chiamato Martin Scorsese? Lo script è stato perso in qualche modo prima che lo avessi?'".

L'attore ha quindi ribadito che non è mai stato contattato e non ha nemmeno valutato l'ipotesi di interpretare Gesù Cristo nel film. Teller ha sottolineato: "Sarebbe un ruolo davvero complicato!".

La star ha chiarito in modo definitivo: "Era una di quelle cose che sono apparse online e non so nemmeno in che modo o perché...".

Miles non ha tuttavia nascosto che sarebbe disposto a lavorare con il maestro del cinema senza nemmeno pensarci: "Penso che praticamente qualsiasi attore se ricevesse una proposta da Scorsese accetterebbe e poi cercherebbe di capire come farlo".

Il nuovo progetto del regista

Scorsese è da vari anni al lavoro su un adattamento del romanzo scritto nel 1973 da Shūsaku Endō che racconta la storia di Gesù. Le riprese avrebbero dovuto iniziare nell'autunno del 2024 in Italia, Egitto e Israele, tuttavia il via alla produzione è stato rimandato per dei problemi logistici. Il filmmaker si occuperà quindi prima di Home, tratto dal libro di Marilynne Robinson.

Tra le pagine si racconta quello che accade quando Jack, figlio del reverendo Boughton, torna a casa dopo venti anni. L'uomo è un alcolizzato con due decenni all'insegna di segreti e sempre in contrasto con il padre tradizionalista, anche se è sempre il suo amato figlio. Mentre Jack prova a fare pace con il padre, inizia inoltre a stringere un intenso legame con la sorella Glory, ritornata a casa con un cuore spezzato e un passato turbolento.