Miles Teller e Casey Affleck star del thriller Wild Game

Miles Teller e Casey Affleck saranno i protagonisti del thriller Wild Game, film che verrà diretto dallo sceneggiatore Jason Hall, nominato agli Oscar e in passato autore di American Sniper.

Nel team della produzione ci saranno anche Fred Berger (A Complete Unknown) e Brian Kavanaugh Jones (Longlegs), in collaborazione con Steve Richards (Afterburn).

Cosa racconterà Wild Game

Le riprese di Wild Game dovrebbero iniziare in primavera e il progetto verrà presentato nei prossimi giorni all'European Film Market a Berlino.

Il lungometraggio è un adattamento del romanzo scritto da Frank Bergon e si basa su eventi realmente accaduti.

Una foto di Casey Affleck

Al centro della trama ci sarà l'agente Jack Irigaray (Casey Affleck), che lavora nella guardia forestale. Quando l'uomo deve andare nel Black Rock Desert per arrestare un bracconiere, un incontro mortale con Claude Dallas (Miles Teller) manda in pezzi la sua realtà e lo spinge a compiere un'inarrestabile ricerca di vendetta che rende sfumato il confine tra giustizia e ossessione.

La dichiarazione del protagonista

Berger e Steve Richards hanno dichiarato che lo script è incredibilmente elettrizzante e la rivalità tra i protagonisti sarà epica e memorabile.

Teller, che recentemente ha affrontato anche le voci riguardanti un sequel di Top Gun: Maverick, ha dichiarato: "Non vedo l'ora di riunirmi con Jason Hall per realizzare Wild Game. Abbiamo avuto una grandiosa collaborazione in passato in occasione di Thank You For Your Service e so che porterà un'incredibile profondità a questa storia. Claude Dallas è un personaggio così complesso e ricco di sfumature: determinato, spietato e che vive secondo le sue regole. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con questo team".