La costumista Milena Canonero premiata al Locarno Film Festival con il Vision Award 2025

Una delle costumiste più stimate a livello internazionale, Milena Canonero verrà premiata con il Vision Award 2025 al Locarno Film Festival. La collaboratrice di autori come Stanley Kubrick, Hugh Hudson, Wes Anderson, Sofia Coppola, Warren Beatty, Alan Parker e Louis Malle, tra gli altri, verrà premiata domenica 10 agosto. Durante il festival introdurrà inoltre la sua più recente collaborazione con Francis Ford Coppola, Megalopolis (2024), uno dei suoi ultimi lavori.

La costumista dei maestri

Il debutto di Milena Canonero è avvenuto col capolavoro di Kubrick, Arancia Meccanica, nel 1972, che le ha fornito l'occasione di realizzare alcuni tra i costumi più visionari della storia del cinema, trasformando ogni personaggio in una presenza indelebile.

Milena Canonero premiata agli Oscar 2015 per Grand Budapest Hotel

Nel corso della carriera, Milena Canonero ha collezionato quattro Oscar ai migliori costumi per Barry Lyndon (1975) di Stanley Kubrick, Momenti di gloria (1981) di Hugh Hudson, Marie Antoinette di Sofia Coppola e Grand Budapest Hotel di Wes Anderson, nonché tre BAFTA, tre Guild Awards, l'Orso d'Oro alla Berlinale e numerosi altri riconoscimenti.

Oltre al ruolo di costumista, ha collaborato come set designer in Inserzione pericolosa (1992) di Barbet Schroeder e nell'Amadeus (1999) di Roman Polanski, andato in scena a teatro. Ha inoltre diretto corti e spot pubblicitari. Nell'ambito operistico, ha collaborato col Metropolitan di New York, il Teatro dell'opera di Vienna, La Scala e l'Opéra Garnier di Parigi.

La dichiarazione del direttore di Locarno

Giona A. Nazzaro, direttore artistico del Locarno Film Festival, ha dichiarato: "Milena Canonero è un gigante del cinema e dell'arte contemporanea. Come un'artista rinascimentale, ha unito la profonda sapienza dell'artigianato alle possibilità del cinema, spalancando così spazi infiniti per l'immaginazione e l'espressione umana. Il lavoro svolto da Milena Canonero, a partire dai costumi di Arancia meccanica, è diventato parte integrante dell'orizzonte delle possibilità espressive dell'arte costumistica e non solo, rimodellando tutto il pensiero del cinema. L'impatto universale e duraturo della sua arte è la testimonianza di un genio inquieto e gioioso, profondamente italiano, ancorato alle sue tradizioni artistiche, che diventa patrimonio dell'umanità."

La 78esima edizione del Locarno Film Festival si svolgerà dal 6 al 16 agosto 2025.