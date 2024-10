Mike Leigh progetta di girare il prossimo film nel 2025

L'ottuagenario Mike Leigh non rallenta. L'acclamato regista britannico sta ottenendo ottimi risultati con il suo nuovo film Hard Truths, che ha recentemente debuttato al TIFF e che questa settimana sarà presentato al London Film Festival.

Stamattina Leigh ha partecipato a un panel di Deadline Contenders a Londra, durante il quale ha respinto ogni voce di pensionamento e ha confermato che ha intenzione di girare un altro film l'anno prossimo. "Stiamo pianificando di fare il prossimo film nel 2025. Stiamo raccogliendo i soldi adesso".

Il sette volte candidato all'Oscar non si è espresso sul soggetto o sui creativi coinvolti nel progetto, ma Leigh lavora spesso con un team che comprende la produttrice Georgina Lowe e il direttore della fotografia Dick Pope. Leigh è stato raggiunto sul palco di Londra dalle star di Hard Truths Marianne Jean-Baptiste e Michele Austin, entrambe lodate per il loro ruolo nel dramma familiare comico. La protagonista Jean-Baptiste è stata ampiamente indicata come candidata all'Oscar.

Di cosa parla Hard Truths

Il film segue Pansey (Jean-Baptiste), una donna sull'orlo di un collasso mentale, che affronta la sua vita con un mix instabile di vulnerabilità e rabbia. Vive con il marito Curtley (David Webber) e il figlio adulto Moses (Tuwaine Barrett), che sono diventati insensibili al suo comportamento imprevedibile e spesso violento. Sua sorella, Chantal (Michele Austin), rappresenta l'opposto: gioiosa e resistente, cresce le sue due figlie con uno sguardo positivo. È l'unica persona in grado di immedesimarsi veramente nel dolore di Pansey.

Mr. Turner: il regista Mike Leigh sul set

Le precedenti nomination all'Academy di Leigh includono la miglior regia per Segreti e bugie (1996) e Vera Drake (2004), con ulteriori nomination alla sceneggiatura originale per Topsy-Turvy - Sotto-sopra (1999), La felicità porta fortuna - Happy Go Lucky (2008) e Another Year (2010). Hard Truths è il 15° film di Leigh. Il titolo sarà distribuito negli Stati Uniti da Bleecker Street il 6 dicembre e in Italia nei primi mesi del 2025.