Mike Flanagan sul prequel di Shining: "E' stato cancellato a causa del flop al box office di Doctor Sleep"

Il tanto atteso prequel di Shining è stato cancellato a causa del flop al box office mondiale di Doctor Sleep: la rivelazione arriva direttamente da Mike Flanagan, regista della pellicola, che si è aperto a proposito del progetto mai realizzato definendolo una "delusione personale".

Flanagan twittato a proposito del film, rivelando che la Warner Bros. ha deciso di non procedere con la realizzazione del prequel a causa della pessima performance di Doctor Sleep al botteghino. La pellicola, incentrata su una versione adulta di Dan Torrance, è uscita nel 2019 e ha incassato 72 milioni di dollari, contro un budget compreso tra 45 e 55 milioni di dollari.

"Eravamo così vicini. Mi pentirò per sempre del fatto che il film non sia stato realizzato", ha scritto il regista. "A causa della performance al botteghino di Doctor Sleep, la Warner Bros ha deciso di non procedere. Loro controllano i diritti, quindi questo è quanto".

Doctor Sleep, come accennato in precedenza, narra il seguito della storia di Danny Torrance il quale, a 40 anni dalla sua spaventosa permanenza all'Overlook Hotel, è ora un uomo adulto con poteri psichici che lotta con l'alcolismo. Nel cast della pellicola di Mike Flanagan, basata sul romanzo di Stephen King, figurano Ewan McGregor, Rebecca Ferguson e Kyliegh Curran.