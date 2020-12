Mighty Crusaders: Rob Liefeld, creatore di Deadpool, si occupa della nuova serie a fumetti

Rob Liefeld, il creatore di Deadpool, si occuperà della nuova versione di Mighty Crusaders, la serie a fumetti che verrà pubblicata da Archie Comics.

Il progetto è composto da quattro numeri che saranno disponibili nel 2021 e avranno al centro della storia personaggi come Shield, Comet, Jaguar e Fly-Girl.

L'artista Rob Liefeld in carriera ha lavorato anche a progetti dedicati a Captain America, gli Avengers e Snake Eyes. Mighty Crusaders riproporrà a una nuova generazione la storia dei supereroi e Jon Goldwater, amministratore delegato di Archie Comics, ha rivelato che ha agito non appena ha scoperto che l'autore era grandissimo fan dei personaggi: "Insieme a Marvel e DC, Archie comics è una delle poche società con un intero catalogo di supereroi risalenti all'inizio della storia dei fumetti e che sono amati e possiedono un grande potenziale. Ho immediatamente saputo che Rob Liefeld era la persona giusta per farli di nuovo brillare. Questa serie ricorderà perché questi personaggi sono importanti, e li renderà nuovamente protagonisti".

Liefeld ha aggiunto: "Shield è la prima icona dei fumetti, risalenti a un periodo persino precedente al debutto di Captain America. Questi sono i supereroi originali dei fumetti, con alle spalle una storia gloriosa. Sono entusiasta nel raccontare questa storia e far avvicinare i miei fan a questi personaggi".

Ecco alcune immagini della nuova versione: