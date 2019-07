Midsommar- Il villaggio dei dannati, featurette del film horror di Ari Aster in esclusiva

Midsommar- Il villaggio dei dannati, il nuovo horror diretto dal regista di Hereditary esce oggi in Italia, ecco una featurette in esclusiva.

Midsommar- Il villaggio dei dannati, il film horror di cui vi presentiamo una featurette in esclusiva, arriva oggi nelle sale italiane, il lungometraggio è diretto da Ari Aster.

Protagonista del film - di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione di Midsommar - il villaggio dei dannati - è Dani, la ragazza dopo la scomparsa dei suoi genitori decide a malincuore di fare un viaggio in Svezia, il suo ragazzo Christian e altri amici sono invitati a trascorrere le vacanze in un villaggio svedese da un amico di Christian, Pelle, originario del posto, ma quella che doveva essere un'esperienza in mezzo alla natura, si trasforma ben presto in un incubo.

Midsommar - Il viaggio dei dannati: una sequenza del film

Dani è interpretata da Florence Pugh mentre il suo ragazzo Christian è Jack Reynor. William Jackson Harper, Vilhelm Blomgran (nei panni di Pelle), Archie Madekwe, Ellora Torchia e Will Poulter completano il cast. La regia è di Ari Aster, noto al pubblico per aver diretto l'horror Hereditary - Le radici del male. Il regista statunitense ha firmato anche la sceneggiatura ed il soggetto del film.

Midsommar - Il villaggio dei dannati, uno degli horror più attesi di quest'anno, esce in Italia oggi, 25 luglio, distribuito da Eagle Pictures. Ari Aster, Florence Pugh e Jack Reynor sono i protagonisti della video featurette che vi proponiamo oggi in esclusiva.