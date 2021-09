Midsommar: come sarebbe Solar Power di Lorde montata sulle scene del film?

Midsommar è un film che si presta a numerosi mashup. Stavolta, ad alcune sequenze del film di Ari Aster è toccato essere montato su Solar Power, canzone firmata da Lorde. Il risultato - intitolato Solar Power by Lorde but it's Midsommar - è decisamente creepy, più di quanto si possa immaginare.

Il singolo che sancisce il ritorno di Lorde è caratterizzato da una melodia in grado di portare un alito di fresco nel bel mezzo di questa estate afosa. Niente di più lontano dagli eventi raccontati in Midsommar - Il villaggio dei dannati che, nel 2019, è stato definito come "un film genuinamente disturbante". Eppure, qualcuno ha pensato di dare vita a un mashup tra Solar Power e Midsommar e ha montato alcune sequenze del film con la canzone cantata da Lorde.

Il video inizia in una location fredda e alienante, in corrispondenza del verso "I hate the winter" per poi trasportare l'ascoltatore tra le sequenze che caratterizzano il progetto diretto da Ari Aster. Quindi, sole, luce, danze e finale più che disturbante. Un utente ha commentato in tal modo il montato: "Sono davvero sbalordito dal modo in cui le parole e ogni scena del video riescono a coincidere alla perfezione. Ben fatto!".

Un altro ha scritto: "La scena cult del film è stata posizionata mentre Lorde pronuncia Solar Power. Al bacio!". Un altro utente, invece, ha dichiarato di aver notato una serie di punti in comune tra Midsommar e Solar Power fin da quando ha ascoltato per la prima volta la canzone: "Dopo aver ascoltato la canzone per la prima volta, ho immediatamente pensato a Midsommar!".

Al momento, Solar Power by Lorde but it's Midsommar ha raggiunto più di 156mila visualizzazioni e circa 13mila like. L'album Solar Power sarà il terzo nella carriera di Lorde, che ha scelto di pubblicare come singoli Mood Ring, Stoned at the Nail Salon e, per l'appunto, Solar Power. Co-prodotto da Jack Antonoff, il nuovo album di Lorde è stato definito dall'artista come: "Una celebrazione del mondo naturale, un tentativo di immortalare i profondi e trascendentali sentimenti che provo quando sono all'aperto".