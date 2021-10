Midnight Mass, il making of della serie Netflix in un video

Netflix ha distribuito una breve clip contenente il making of di Midnight Mass, la serie che Mike Flanagan ha scritto e diretto per il colosso del video on demand

Midnight Mass ha indubbiamente aiutato Netflix a dare il benvenuto alla spooky season per eccellenza. Distribuita circa una settimana fa, la serie scritta e diretta da Mike Flanagan si è riconnessa alla mitologia kinghiana di titoli quali La tempesta del secolo, Le notti di Salem e Revival e ha continuato a tessere la fitta tela di ossessioni e paranoie del regista di Doctor Sleep.

Recentemente, Netflix ha distribuito una breve clip riguardante il making of di Midnight Mass. A presentare il progetto sono Mike Flanagan e il produttore Trevor Macy. La descrizione della clip recita: "Dopo circa un decennio di impegno, Mike Flanagan e Trevor Macy discutono la genesi di Midnight Mass; un progetto personale per Mike che è stato fortemente ispirato ai suoi trascorsi cattolici".

A essere molto interessante è il modo in cui Mike Flanagan è riuscito a immettere sé stesso in Midnight Mass e a utilizzare il personaggio di Riley per parlare del suo passato. A questo proposito il regista ha dichiarato: "Riley è il mio avatar nel racconto. Tornando ai giorni in cui bevevo, beh, certe volte sentivo di non avere più il controllo su di me". Trevor Macy, invece, ha detto: "Tutti quanti attraversano un momento nella loro vita in cui il comportamento rischioso incontra la fortuna o la sfortuna. A Riley, purtroppo, è andata male".

L'ultimo show di Mike Flanagan (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Midnight Mass) è disponibile su Netflix e potrebbe rivelarsi la perfetta visione per la vostra notte di Halloween (qualora non vogliate recuperarla prima, ovviamente!). Siete pronti per sbarcare su Crockett Island e venire a conoscenza dei peggiori segreti di tutti i suoi 127 abitanti?