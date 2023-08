Midnight in the Switchgrass stasera su Rai 4: cast, trama e storia vera del thriller con Bruce Willis

Stasera su Rai 4 va in onda Midnight in the Switchgrass: trama, curiosità, storia vera e cast del thriller con Bruce Willis e Megan Fox

Stasera 27 agosto 2023 su Rai 4 alle 21:20 va in onda Midnight in the Switchgrass un thriller del 2021 diretto da Randall Emmett. Alan Horsnail ha scritto la sceneggiatura. Robin Stout è l'autore delle musiche. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio. Midnight in the Switchgrass è tratto da una storia vera.

Midnight in the Switchgrass: Trama

Mentre si trovano in Florida a risolvere un caso, gli agenti Karl Helter e Rebecca Lombardi si imbattono nel poliziotto locale Crawford che sta indagando su una serie di omicidi correlati e in cui le vittime sono donne. Ma quando la stessa Lombardi viene rapita, comincia una lotta contro il tempo per impedire che il serial killer la trasformi nella sua prossima vittima.

Curiosità

Midnight in the Switchgrass segna il debutto di Randall Emmet dietro la macchina da presa dopo aver prodotto numerosi titoli come The Irishman, Hard Kill e Boss Level.

Megan Fox e Machine Gun Kell si sono conosciuti sul set del film e nel gennaio 2022 hanno ufficializzato la loro relazione. L'attrice, in precedenza, era legata a Brian Austin Green.

Storia Vera

Midnight in the Switchgrass è basato su una storia vera. Il film racconta la caccia al serial killer Robert Benjamin Rhoades, noto come il Truck Stop Killer, un camionista che ha ucciso più di 50 donne tra il 1975 e il 199012. Il film segue le indagini di due agenti dell'FBI e di un poliziotto del Texas che cercano di fermare il killer e salvare una delle sue vittime.

Interpreti e personaggi

Critica e trailer

Midnight in the Switchgrass è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 8% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 24 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 4.5 su 10