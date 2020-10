Mickey Rourke vestito da Gremlins: il pubblico di The Masked Singer in delirio (VIDEO)

Mickey Rourke, tra i concorrenti di The Masked Singer, versione USA dello show Il Cantante Mascherato, è stato squalificato dal programma televisivo per essersi tolto la maschera del suo costume da Gremlins prima che la giuria indovinasse la sua reale identità.

Negli Stati Uniti si sta svolgendo la quarta edizione del programma, dove alcuni cantanti si esibiscono indossando dei costumi ed una giuria deve indovinare la loro reale identità. Il cast di quest'anno, come rivelato da lui stesso nell'ultima puntata andata in onda, comprendeva anche Mickey Rourke che ha partecipato allo show indossando un costume da Gremlins ma che, dopo essersi esibito, ha pensato bene di togliersi la maschera e svelare così, con grande anticipo, la sua identità, andando contro la regola base del programma.

Evidentemente, Rourke non ne poteva più di nascondersi e la sua scelta ha scioccato la giuria, il pubblico e soprattutto il presentatore Nick Cannon che, a quel punto, non sapeva bene come poter andare avanti a seguito di un momento del tutto inaspettato. Cannon ha faticato a contenere la sua sorpresa per l'imprevista svolta degli eventi, affermando: "Abbiamo perso il controllo". Dopo essersi tolto la maschera, Rourke ha quindi cantato Stand By Me di Ben E King insieme al conduttore.

A seguito della rivelazione, Rourke ha tagliato tutti i legami con lo spettacolo rifiutandosi di rilasciare qualsiasi dichiarazione alla stampa. Quando gli venne chiesto perché avesse scelto di far parte dello show, Rourke spiegò che gli era piaciuto lo spettacolo, aggiungendo: "Ho guardato quattro episodi e mi hanno chiesto se fossi interessato, così ho recuperato le edizioni dalla prima e tutto il resto".

La giuria di The Masked Singer è composta da Ken Jeong, Nicole Scherzinger, Robin Thicke e Jenny McCarthy Wahlberg.