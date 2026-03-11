Mickey Rourke sfrattato da casa dopo aver rifiutato la "carità" dei fan

Per il divo, che ha rifiutato i 100.000 euro della campagna GoFundMe per orgoglio, è arrivato uno sfratto per morosità: addio alla casa di Los Angeles.

Il tanto temuto sfratto è arrivato. Un giudice ha emesso una sentenza contro l'attore Mickey Rourke, colpevole di non aver pagato quasi 60.000 dollari di affitto non pagato per la sua casa di Beverly Grove. L'attore dovrà sloggiare e tutto per aver rifiutato oltre 100.000 dollari raccolti in una campagna GoFundMe coordinata dal suo manager per garantirgli un alloggio.

Lunedì, un giudice ha emesso una sentenza di sfratto in contumacia a favore del padrone di casa di Rourke, Eric Goldie, per il possesso della casa e la risoluzione del contratto di affitto, secondo i documenti depositati presso la Corte Superiore di Los Angeles. La sentenza contumaciale implica che Rourke non abbia intrapreso azioni per difendersi dal reclamo di sfratto entro i termini previsti dalla legge.

Mickey Rourke in una scena di The Wrestler

Perché Mickey Rourke ha problemi finanziari

Attore di primo piano negli anni '80 con pellicole come Barfly, Angel Heart, L'anno del dragone_ e 9 settimane e ½, Mickey Rourke è divenuto in seguito noto per le sue intemperanze. Si è dedicato per un periodo al pugilato, che ha contribuito a modificare i connotati del suo volto insieme a una serie di interventi estetici che ne hanno cancellato la bellezza. Nel 2008 la rinascita con The Wrestler di Darren Aronofsky, che gli ha fruttato una nomination all'Oscar come Miglior Attore Protagonista. Ma questo non è bastato a permettergli di costruirsi una solida carriera nella maturità avanzata e le poche apparizioni in pellicole di serie B non sarebbero sufficienti a garantire l'elevato tenore di vita del divo, che ha accumulato quasi 60.000 di affitto arretrato della sua abitazione di Los Angeles.

Il giudice ha dato a Rourke un preavviso di tre giorni per pagare l'affitto o lasciare l'immobile il 18 dicembre, ma l'attore non avrebbe ottemperato agli obblighi, secondo i documenti depositati presso la Corte Superiore di Los Angeles. Il 29 dicembre, il suo padrone di casa ha presentato la denuncia di sfratto, sostenendo che Rourke gli doveva 59.100 dollari di arretrati sull'affitto di 7.000 dollari al mese.

Mickey Rourke in una foto di Walter Leonardi

Il gran rifiuto della raccolta fondi lanciata su GoFundMe

A gennaio, in soccorso del divo è arrivato il suo team che ha creato una raccolta fondi su GoFundMe per aiutare l'attore a rimanere nella sua casa, indicando la sua rappresentante Kimberly Hines come benefattore.

"Mickey Rourke è un'icona, ma il suo percorso, per quanto doloroso, è anche profondamente umano", si leggeva nella descrizione della raccolta pubblicata sulla piattaforma GoFundMe. "È la storia di qualcuno che ha dato tutto per il suo lavoro, si è assunto rischi reali e ha pagato costi reali. La fama non protegge dalle difficoltà e il talento non garantisce stabilità. Ciò che rimane è una persona che merita dignità, una casa e la possibilità di rimettersi in piedi".

I fan si sono subito mobilitati per sostenere il 73enne: circa 2.700 donatori hanno raccolto più di 100.000 dollari in tre giorni.

Mickey Rourke ha però respinto la raccolta fondi definendola "umiliante" in un video su Instagram in cui dichiara che preferirebbe "spararsi in testa piuttosto che accettare la carità".

Rourke ha, inoltre, spiegato di trovarsi in una "situazione davvero brutta" dopo che nuovi proprietari hanno acquistato la casa in cui viveva in affitto da anni rifiutandosi di effettuare qualsiasi riparazione. "Ho detto che non pagherò l'affitto, perché ci sono topi, ratti, il pavimento è marcio, nel bagno non c'è acqua", ha detto nel video.

A gennaio la manager dell'attore, Jennifer Hines, ha dichiarato all'Hollywood Reporter: "Nessuno sta cercando di truffare Mickey. Voglio che lavori. Non voglio che faccia una raccolta fondi su GoFundMe", spiegando inoltre di aver organizzato il suo trasloco in un appartamento a Koreatown poiché la casa di Beverly Grove aveva gravi danni causati dall'acqua e dalla muffa.