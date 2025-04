Mickey Rourke concorrente del Grande Fratello perché: "Ne ho abbastanza di pessimi film indipendenti"

Mickey Rourke ha ammesso di aver partecipato al Celebrity Big Brother (versione inglese del Grande Fratello VIP) perché la sua carriera è finita ormai "nel cesso".

L'attore 72enne, che è stato co-protagonista di film con Robert De Niro, Kim Basinger e Bruce Willis, ha fatto questa ammissione prima del suo controverso ingresso nel complesso insieme al cantante Chesney Hawkes, alla presentatrice Trisha Goddard e alla star delle soap Patsy Palmer.

Rourke, che è stato criticato per aver "ammiccato" al conduttore AJ Odudu nell'episodio di lancio, ha candidamente descritto la sua carriera cinematografica come una "nave che affonda" nel corso della sua unica intervista prima della partecipazione al reality.

Rourke: "Ho fatto degli errori, ma la colpa è solo mia"

Kim Basinger e Mickey Rourke, love story appassionata in Nove settimane e mezzo

Tra i crediti dell'attore figurano l'horror psicologico Angel Heart - Ascensore per l'inferno, il celebre thriller erotico Nove settimane e mezzo, il film del Marvel Cinematic Universe Iron Man 2 e il dramma di Darren Aronofsky The Wrestler, per il quale ha ricevuto una nomination agli Oscar nel 2009.

Mickey Rourke, stella del wrestling in declino nel film The Wrestler

Rourke però si è assunto la responsabilità del fatto che non gli vengono più offerti ruoli importanti, ammettendo al The Sun: "Ho fatto degli errori, molti. Non ho nessuno da incolpare per l'affondamento della mia nave, tranne me stesso. Mi piacerebbe tornare a lavorare su film che abbiano una certa integrità".

L'attore ha aggiunto che ci sono registi con cui "vorrebbe lavorare" che avrebbero paura della sua reputazione, che secondo lui è dovuta al suo "carattere schietto" e ha ammesso di aver preferito il Grande Fratello a "un pessimo film indipendente": "Ne ho abbastanza di film indipendenti davvero brutti. Così ho detto: 'Sapete una cosa? Andiamo a fare quella cosa in Inghilterra. Tanto volevo comunque andare a Londra'".