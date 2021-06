Mickey Rourke e Jennifer Carpenter star del film horror She's Still Here

Il film horror She's Still Here avrà come protagonisti Mickey Rourke e Jennifer Carpenter, e il progetto verrà diretto dai gemelli Gaudioso.

Mickey Rourke e Jennifer Carpenter saranno i protagonisti del film horror She's Still Here, un progetto prodotto da Archstone Entertainment che è stato scritto da Martin Gomez.

Le riprese prenderanno il via in autunno e nel team della produzione ci sarà anche il team di Tenacious Films.

I gemelli Gaudioso saranno i registi di She's Still Here e al centro della trama ci sarà un vedovo disperato che viene tormentato dallo spirito della morte defunta che è alla ricerca di vendetta. Esasperato chiede l'aiuto del nipote, che dà la caccia ai fantasmi, nella speranza di scoprire il significato di quello che sta accadendo e portare la pace nella propria casa.

Mickey Rourke sarà prossimamente protagonista anche sul piccolo schermo grazie alla serie MacGruber, prodotta per Peacock, mentre Jennifer Carpenter ha completato recentemente le riprese di A Mouthful of Air con star Amanda Seyfried e Paul Giamatti.