Mickey Rourke: "Amber Heard è un'arrampicatrice sociale in cerca di soldi"

Mickey Rourke ha bollato l'ex moglie dell'amico Johnny Depp, Amber Heard, come "un'arrampicatrice sociale in cerca di soldi". Durante un'intervista con Piers Morgan per Talk TV, l'attore, 69 anni, ha affermato: "Beh, sai, conosco Johnny Depp da molti anni, anche se non intimamente."

"Tutto quello che posso dire è che una volta mi trovavo in una situazione in cui sono stato incolpato per qualcosa che non avevo fatto. Mi è costato una marea di ruoli cinematografici per diversi anni e per molto tempo ho avuto cattiva reputazione", ha spiegato Rourke.

"E alla fine la verità è venuta fuori, ma la verità è venuta fuori dopo che ho perso i film, il lavoro e di conseguenza molti soldi... quindi mi ha infastidito molto quando sono venuto a conoscenza del fatto che Johnny stava vivendo la stessa cosa a causa di un'arrampicatrice sociale in cerca di soldi", ha concluso la star di Nove settimane e mezzo.

Nel maggio del 2016, Mickey Rourke aveva già difeso pubblicamente Depp durante un'intervista di TMZ: "Non mi sembra un uomo violento. Abbiamo lavorato insieme sul set di C'era una volta in Messico, è un tipo molto timido e calmo, un vero gentiluomo. Non è affatto un violento".