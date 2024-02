Legionnaire's Trail - Il legionario, la recensione: su Prime Video un action avventuroso

Durante l'invasione della Partia - regione del Medio Oriente che corrispondeva all'attuale parte nord-orientale dell'Iran - due legioni romane si ritrovano bloccate nelle montagne innevate dell'Armenia, una situazione che potrebbe lentamente condurre gli uomini a perdere la vita in quel freddo sempre più gelido. Il resto dell'esercito è a due settimane di marcia di distanza e la regione è infestata da pattuglie locali, pronte a tutto pur di scacciare l'invasore e a vederlo morire agonizzante.

Il legionario: una sequenza del film

Come vi raccontiamo nella recensione di Legionnaire's Trail - Il legionario, l'unica speranza di salvezza risiede in Noreno, un soldato meticcio che milita nelle truppe di Roma, al quale viene affidata l'impossibile missione di attraversare il territorio nemico per consegnare una richiesta d'aiuto e salvare così le due legioni. Un viaggio inizialmente condotto insieme a due commilitoni, ma poi tristemente solitario, nel quale si troverà a lottare non soltanto contro guerrieri nativi ma anche contro i morsi della fame e quella natura selvaggia, che sembra non volergli dare tregua nel compimento della sua disperata e improba impresa.

Prima e dopo

Il legionario: il protagonista Lee Partridge

Non è un caso che la locandina metta in bella mostra i nomi delle guest-star Mickey Rourke e Bai Ling, tralasciando completamente quello del protagonista, con i due attori più famosi impegnati nel prologo e nell'epilogo in un ambiente chiuso nel quale si decide il destino di migliaia di uomini. D'altronde Lee Partridge, che veste il ruolo principale di Noreno, è un interprete sconosciuto al grande pubblico e incapace di infondere il necessario carisma a un personaggio smarrito, che si perde nel nonsense di una produzione pseudo-amatoriale. Perché Il legionario è un film mediocre in ogni suo aspetto, che non si comprende come abbia potuto ricevere la luce verde dai produttori. Comparse ridotte al minimo, con "le scene di massa" in lontananza affidate a un'orribile computer grafica, accompagnano una sceneggiatura povera di idee e contenuti.

In mezzo al nulla

Il legionario: Mickey Rourke è Corbulo

L'ora e mezzo di visione infatti vede il Nostro correre avanti e indietro, scalare pareti rocciose e difendere avvenenti fanciulle da alcuni malintenzionati, nel suo paradossale tentativo di raggiungere Corbulo, il capo della legione interpretato da Rourke, per chiedere appunto il suo aiuto. Peccato che di quest'eroe senza macchia non conosciamo nulla, con il suo passato pressoché inesistente e quel carattere taciturno a giustificare la povertà dei dialoghi e dell'evoluzione narrativa, pressoché inesistente. In diverse occasioni assistiamo a lunghi minuti nei quali il Nostro si muove su pendii scoscesi o terreni boscosi, senza che effettivamente nulla accada; ecco poi ogni tanto un paio di nemici a farsi compagni di singolar tenzoni, con coreografie action prive di qualsiasi interesse.

Un'epoca remota

Il legionario: un'immagine del film

Legionnaire's Trail - Il legionario segna l'esordio dietro la macchina da presa del produttore Jose Magan, ad oggi sua unica - e probabilmente tale rimarrà - regia per il grande schermo, che nelle vesti di co-sceneggiatore si è ispirato ad un contesto storico reale, ovvero quello della guerra tra l'impero romano e quello dei Parti, durata per lungo tempo: peccato che l'affresco sia totalmente avaro di riferimenti e suggestioni, lasciando unicamente le dinamiche da acerbo survival-movie a dominare la pressoché totalità della vicenda, con uno scambio di battute finali sulla presunta arte della politica in tempi di conflitto. Non manca una sottotrama romantica, con tanto di bella da salvare che si improvvisa coraggiosa arciera nel momento del bisogno, e una canzone estranea all'atmosfera del film e a quanto sta avvenendo in scena, a completare un quadro a dir poco desolante che l'epica non la vede nemmeno col binocolo.