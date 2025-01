Mickey 17, con star Robert Pattinson, verrà presentato al Festival di Berlino

Mickey 17, il film diretto da Bong Joon Ho con star Robert Pattinson, debutterà al Festival di Berlino.

L'atteso lungometraggio, che segna il ritorno del regista dietro la macchina da presa dopo il successo di Parasite, arriverà nei cinema della Corea del Sud il 28 febbraio e la settimana successiva in tutto il mondo grazie a Warner Bros.

Cosa racconterà Mickey 17

Il film Mickey 17 ha potuto contare su un budget di circa 118 milioni di dollari e si basa sul romanzo Mickey7 scritto da Edward Ashton nel 2022.

Sul grande schermo Robert Pattinson avrà il ruolo di un impiegato 'sacrificabile' chiamato Mickey Barnes. Tra le pagine del libro da cui è tratto il lungometraggio, Mickey viene inviato su un pianeta ghiacciato con la pericolosa missione di colonizzarlo.

Non appena una versione di Mickey muore viene creato un duplicato che lo sostituisce, mantenendone inoltre la maggior parte dei ricordi.

La situazione, tuttavia, cambia improvvisamente e il protagonista si ritroverà alle prese con una situazione piuttosto complicata e difficile da gestire.

Nel cast ci sono anche Steven Yeun, Naomi Ackie, Toni Collette e Mark Ruffalo.

Bong ha scritto, diretto e prodotto il film tramite la sua Offscreen, in collaborazione con Plan B e Kate Street Pictures.

Bong Joon-ho: "La mia filosofia? Alzarmi ogni giorno e andare al lavoro"

La scelta di posticipare il debutto nelle sale

La data di uscita di Mickey 17 nelle sale è stata posticipata più volte, passando dal mese di marzo 2024 a gennaio 2025 e, recentemente, alla fine del mese di febbraio. La scelta sembra sia stata presa per permettere di avere più tempo a disposizione per completare il film e per ottenere la presenza nelle sale Imax.

Il 21 gennaio verranno annunciati tutti i titoli in programma alla Berlinale, che si svolgerà dal 13 al 23 febbraio.