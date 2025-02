Mickey 17, la reazione di Park Chan-wook: "Robert Pattinson merita due Oscar"

Il regista di Decision to Leave ha elogiato la performance dell'attore nel film di Bong Joon-ho.

Il regista Park Chan-wook ha pubblicamente elogiato l'interpretazione di Robert Pattinson nel film Mickey 17, il nuovo lungometraggio di fantascienza di Bong Joon-ho dopo Parasite.

Nel film, Pattinson interpreta diverse incarnazioni dello stesso personaggio e Park Chan-wook è rimasto particolarmente colpito dalla performance dell'ex star di Twilight.

Robert Pattinson da Oscar

"Se volete sapere perché il genere sci-fi è necessario nel mondo" spiega il regista di Oldboy e The Handmaiden "guardate Mickey 17!". Park Chan-wook ha esortato l'Academy ad assegnare due Oscar all'attore.

Robert Pattinson nel suo doppio ruolo in Mickey 17

In considerazione delle molteplici versioni dei suoi ruoli interpretate nel film, Robert Pattinson dovrebbe ricevere l'Oscar al miglior attore protagonista e l'Oscar al miglior attore non protagonista, secondo l'opinione del regista sudcoreano.

Le reazioni al nuovo film di Bong Joon-ho

Al momento, Mickey 17 di Bong Joon-ho ha ricevuto recensioni particolarmente positive, allo stesso livello degli altri due film precedenti realizzati da Bong in lingua inglese, Snowpiercer e Okja.

Rimane ancora insuperato il successo ottenuto con Parasite, il primo film asiatico a conquistare un Oscar per il miglior lungometraggio, che in totale conquistò 4 statuette nel 2020.

Una scena di Parasite di Bong Joon-ho

In Mickey 17, Robert Pattinson torna al cinema a distanza di tre anni dalla sua ultima comparsa sul grande schermo, quando recitò per la prima volta nel ruolo di Bruce Wayne/Batman nel film di Matt Reeves, The Batman, al fianco di Paul Dano nei panni dell'Enigmista e Zoe Kravitz nel ruolo di Selina Kyle/Catwoman.