Mickey 17: svelato il rating del film con star Robert Pattinson diretto da Bong Joon-ho

Mickey 17, il nuovo film di Bong Joon-ho con star Robert Pattinson, ha ora un rating ufficiale: la Motion Picture Association ha infatti deciso che il film sarà vietato ai minori.

L'appuntamento nei cinema americani è stato fissato per il 31 gennaio 2025, grazie alla distribuzione di Warner Bros Pictures.

La motivazione del rating

La MPAA ha stabilito che Mickey 17 avrà un rating R a causa della presenza di "contenuto violento, linguaggio adatto a un pubblico di adulti, contenuti di tipo sessuale e riferimenti a sostanze stupefacenti".

Il film si basa sul romanzo scritto da Edward Ahston, scritto nel 2022, e Bong Joon-ho, oltre a essere impegnato alla regia, ha firmato la sceneggiatura del lungometraggio.

Robert Pattinson interpreterà sul grande schermo Mickey Barnes, un impiegato "sacrificabile", inviato in avanscoperta sul pianeta Niflehim, in vista di una possibile colonizzazione. Mickey muore numerose volte, venendo costantemente rigenerato con un nuovo clone che mantiene i suoi intatti, ma a un certo punto tutto cambia quando si risveglia senza essere morto.

Nel cast ci sono anche Naomi Ackie, recentemente apparsa in Blink Twice, teven Yeun (Minari), Toni Collette (Hereditary), e Mark Ruffalo (Poor Things).

Bong Joon-ho: "La mia filosofia? Alzarmi ogni giorno e andare al lavoro"

Le anticipazioni del protagonista

Pattinson ha raccontato che Mickey 17 è qualcuno che ha poche aspettative nei confronti della sua vita e ha un lavoro che lo tortura letteralmente ogni giorno, aggiungendo poi: "E arriva 18 e ha dei danni al lobo frontale e non ha autocontrollo, ha la libido fuori controllo, è come interpretare un fratello o un gemello cattivo".

Nel team della produzione ci sono anche Brad Pitt, Jesse Ehrman, Peter Dodd, Marianne Jenkins, Dede Gerdner e Jeremy Kleiner.