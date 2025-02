Michelle Trachtenberg, lo struggente ricordo della collega Blake Lively: "Lei era elettricità"

Al cordoglio dei colleghi per la morte della giovane attrice si unisce quello della compagna di set in Gossip Girl Blake Lively.

La star di Gossip Girl Blake Lively ha pubblicato uno struggente ricordo della collega Michelle Trachtenberg, trovata morta ieri nella sua casa di New York City a soli 39 anni. Lively ha pubblicato una lunga dichiarazione in una storia su Instagram in ricordo dell'attrice, che interpretava Georgina Sparks nella soap per adolescenti della CW di fine anni 2000.

"Questo è il primo giorno che ho incontrato Michelle", ha scritto Blake Lively pubblicando una loro foto insieme sul set di Gossip Girl. "Lei era elettricità. Sapevi quando entrava in una stanza perché la vibrazione cambiava. Tutto quello che ha fatto, lo ha fatto al 200%. Rideva moltissimo alle battute, affrontava l'autorità a testa alta quando sentiva che qualcosa non andava, teneva profondamente al suo lavoro, era orgogliosa di far parte di questa comunità e di questo settore per quanto doloroso potesse essere a volte, era fieramente leale verso i suoi amici e coraggiosa verso coloro che amava, era grande, audace ed era sempre se stessa"_.

La dichiarazione di Lively prosegue: "Il tempo passa. Dai per scontato di avere la possibilità di vedere un vecchio amico. Per parafrasare, le vere tragedie della vita sono quelle che ti colgono di sorpresa in un martedì inattivo".

L'esperienza in Gossip Girl

Michelle Trachtenberg è apparsa in 28 episodi di Gossip Girl interpretando una delle principali antagoniste. Altri membri del cast come Ed Westwick, che interpretava Chuck Bass, e Chace Crawford, che interpretava Nate Archibald, hanno espresso il loro cordoglio per la perdita.

Anche altre co-protagoniste dell'attrice come Kim Cattrall, che ha lavorato al suo fianco in Ice Princess - Un sogno sul ghiaccio, e vari membri del cast di Buffy l'ammazzavampiri, da James Marsters a David Boreanaz, hanno pianto l'attrice scomparsa prematuramente. Nello show Trachtenberg interpretava il ruolo della sorella minore di Buffy, Dawn Summers.