Buffy, Sarah Michelle Gellar rende omaggio a Michelle Trachtenberg nel giorno in cui avrebbe compiuto 40 anni

A soli 39 anni, lo scorso 26 febbraio, è scomparsa Michelle Trachtenberg, conosciuta in tutto il mondo principalmente per i ruoli nelle serie tv Buffy l'ammazzavampiri e Gossip Girl.

L'attrice avrebbe compiuto ieri 40 anni e nel giorno del suo compleanno la collega in Buffy Sarah Michelle Gellar le ha dedicato un commovente post sui social.

Sarah Michelle Gellar dedica un post a Michelle Trachtenberg

"Quando hai compiuto 16 anni, era difficile non vederti ancora come la bambina che avevo conosciuto in La valle dei pini" ha scritto Gellar "Quando ne hai compiuti 21, ho dovuto imparare a non considerarti più la sorellina. Non riesco a immaginare come sarebbe stato il tuo 40º compleanno. Ma so questo: sarebbe stato pieno d'amore. Buon compleanno".

La didascalia di Sarah Michelle Gellar accompagna un video tratto da Buffy l'ammazzavampiri che mostra le due attrici insieme, sulle note di See You Again (feat. Charlie Puth) di Wiz Khalifa.

Il racconto di Michelle Trachtenberg del suo esordio in Buffy l'ammazzavampiri

Nel 2014, intervistata dalla BBC, Michelle Trachtenberg raccontò con queste parole il suo esordio nella serie Buffy l'ammazzavampiri: "Sono stata introdotta nella serie così: 'Boom, eccomi! Prendetemi o lasciatemi, e spero che mi prendiate'" disse Trachtenberg.

"Dawn è la sorella di Buffy, una ragazza adolescente normale, con le sue opinioni sul mondo e tutto il resto. Non mi piace pensare troppo avanti, tipo 'tornerò nella prossima stagione?', perché se ti concentri troppo sugli aspetti tecnici non puoi dare tutto te stessa a ciò che stai facendo in quel momento. Era importante per me, soprattutto interpretando Dawn, perché non sapevo molto di lei" concluse.

Michelle Trachtenberg recitò nel ruolo di Dawn Summers in Buffy l'ammazzavampiri in 66 episodi dal 2000 al 2003, prima di essere ingaggiata per un'altra serie particolarmente acclamata come Gossip Girl, nella quale ha interpretato Georgina Sparks per 27 episodi dal 2008 al 2012.