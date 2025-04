Michelle Pfeiffer ricorda gli esordi in uno spot per la Ford: "Ero in spiaggia a congelarmi il sedere"

La star di Batman - Il ritorno ha rispolverato i ricordi degli inizi come attrice in un video commerciale per il noto marchio automobilistico.

La carriera di Michelle Pfeiffer è stata celebrata al TCL Chinese Theatre di Los Angeles durante il TCM Classic Film Festival. L'attrice ha lasciato le impronte di mani e piedi e ha tenuto un discorso per l'occasione.

Pfeiffer ha ricordato con grande emozione il suo esordio come attrice, quando recitò in uno spot pubblicitario per un camion della Ford. Un'esperienza intensa, che l'attrice ha raccontato al pubblico.

Lo spot pubblicitario con protagonista Michelle Pfeiffer

"Il mio capo mi diede un giorno libero dal lavoro alla cassa del supermercato Vons" ha spiegato l'attrice, che all'epoca aveva frequentato un corso di recitazione e partì per il set in un Maggiolino rosso e indossando una salopette di spugna.

"Arrivo al punto di incontro designato, l'ufficio di produzione" spiega Pfeiffer "È notte fonda. Siamo a Malibu, non so nemmeno dove sia, e non c'è nessuno. Passa un'ora e vengo importunata più volte". Dopo due ore d'attesa e il sole già sorto in cielo, non si era presentato nessuno.

"Mi stavo agitando perché pensavo che era la mia grande occasione e loro stavano girando senza di me. Poi ho pensato che fosse un posto di lavoro e che qualcuno prima o poi sarebbe arrivato. Alle 09.00 del mattino finalmente qualcuno arriva".

La prima esperienza sul set in spiagga per lo spot di Ford

"Poco dopo ero sulla spiaggia di Malibu" ha proseguito Pfeiffer "Ero in canotta, shorts cortissimi, congelandomi il sedere. Non so quanti camion abbiamo venduto quel giorno ma da quel momento ero un'attrice professionista".

Michelle Pfeiffer ha confessato di amare ancora parecchio il suo lavoro e di amare Los Angeles. Nel corso della cerimonia, l'attrice era accompagnata da Dakota ed Elle Fanning, Ben Mankiewicz e dal suo storico compagno David E. Kelley.