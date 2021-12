Michelle Pfeiffer: prima di Catwoman stava per interpretare un altro personaggio iconico di Batman

Prima di Batman - Il ritorno, Michelle Pfeiffer ha quasi recitato in Batman di Tim Burton, ma non è stata scelta a causa di una disputa tra i produttori e Michael Keaton.

Il ruolo di Michelle Pfeiffer nei panni di Catwoman in Batman - Il ritorno è tutt'ora considerato come una delle sue migliori interpretazioni: la donna gatto della Pfeiffer è stata anche soprannominata 'la migliore rappresentazione live-action del personaggio DC Comics fino ad oggi', anche se l'attrice stava per interpretare un altro personaggio iconico del mondo di Batman.

Fuga a Parigi: Michelle Pfeiffer in una sequenza

La Pfeiffer, originariamente, avrebbe dovuto interpretare un personaggio diverso nella pellicola di Tim Burton: durante un'intervista dell'Hollywood Reporter Michael Uslan, il produttore esecutivo del film Batman del 1989, ha rivelato che la Pfeiffer era stata inizialmente presa in considerazione per il ruolo di Vicki Vale dopo che Sean Young di Blade Runner aveva abbandonato il progetto.

Tuttavia, il casting dell'attrice come Vicki Vale fu fortemente contrastato da Michael Keaton, poiché i due si erano frequentati anni prima e Keaton stava tentando di tornare insieme alla sua ex moglie durante le riprese del film. A questo proposito Michael Wuhl ha rivelato: "Michael e Michelle si erano lasciati e lui non la voleva... desiderava tornare con la moglie. Ne discusse a lungo con il produttore Jon Peters". Dopo queste discussioni Kim Basinger fu scelta come Vicki Vale, al posto della star di Catwoman.

Fuga a Parigi: Michelle Pfeiffer in una scena del film

La decisione di non scegliere Michelle Pfeiffer per il ruolo di Vicki Vale fu una benedizione sotto mentite spoglie per l'attrice poiché, molto probabilmente, la Pfeiffer non avrebbe ottenuto il ruolo di Catwoman in Batman - il ritorno se fosse stata scelta precedentemente scelta per interpretare l'interesse amoroso del cavaliere oscuro.