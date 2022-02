Michelle Hunziker e Ilary Blasi: il loro bacio come quello tra Britney Spears e Madonna (VIDEO)

Il video del bacio tra Michelle Hunziker e Ilary Blasi ha fatto impazzire i social ed in molti hanno fatto un parallelismo con il bacio che Britney Spears e Madonna si sono scambiate durante i Video Music Awards del 2003. Alcuni si chiedono poi se tale momento fosse previsto o meno, considerata la reazione della showgirl svizzera.

Nel corso di Michelle Impossible, il One Woman Show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker, sono stati diversi i momenti diventati immediatamente virali sui social. Il più chiacchierato in assoluto è stato quello del bacio tra la padrona di casa ed il suo ex marito, Eros Ramazzotti. Subito dopo, però, il video che più velocemente è rimbalzato sul web è stato quello che mostra un altro bacio, forse più imprevedibile del primo, ovvero quello tra Michelle Hunziker e Ilary Blasi. Le due hanno prima eseguito un tango sensuale che, evidentemente, ha stimolato talmente tanto la passionalità della showgirl romana da spingerla ad afferrare il viso della collega e baciarla sulle labbra. Un gesto a cui Michelle Hunziker ha risposto con una reazione quasi sicuramente preventivata ma nella quale molte persone hanno invece percepito un sincero stupore.

Come prevedibile, il video che ritrae questo momento dello show è stato condiviso subito da un elevato numero di utenti sui social: c'è chi si è detto indignato e infastidito dal modo di fare di Ilary Blasi, chi invece ha reagito con entusiasmo ed ha immediatamente fatto un parallelismo tra questo bacio e quello storico che si sono scambiate Britney Spears e Madonna sul palco dei Video Music Awards nel 2003. In effetti la capigliatura di Michelle Hunziker risulta molto simile a quella sfoggiata da Madonna in quell'occasione. Non si sa, invece, se la reazione di Francesco Totti sia stata come quella di Justin Timberlake venti anni fa, o se l'ex capitano della Roma abbia accolto con un sorriso l'iniziativa della moglie.

In ogni caso, Ilary Blasi ha approfittato dell'ospitata a Michelle Impossible per confermare che sarà lei a condurre la nuova edizione de L'isola dei famosi, il reality show che avrà inizio su Canale 5 il 21 marzo, quando cioè sarà ormai finito il Grande Fratello.