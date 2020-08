Michele Morrone: estate a Napoli con Dolce & Gabbana, le foto della campagna

Michele Morrone, recentemente messo sotto i riflettori per il film Netflix 365 giorni, è stato ingaggiato come testimonial del celebre marchio di Dolce & Gabbana: ecco le foto e i video.

A Napoli sembra preannunciarsi un'estate da 365 giorni: la star recentemente alla ribalta, Michele Morrone,è stata avvistata nel capoluogo campano per via del suo ingaggio come testimonial di Dolce & Gabbana.

Come si può vedere nelle nuovo foto pubblicate sui social, la maison di Dolce & Gabbana ha scelto Michele Morrone come testimonial della sua Estate, forse spinti da un altro successo, proprio quello dell'attore dopo il film polacco targato Netflix 365 giorni, che gli ha fatto guadagnare il titolo di un nuovo sex symbol.

Tra pareri contrastanti, il film, ispirato a una trilogia di romanzi e per cui è già in lavorazione il sequel cinematografico, ha in ogni caso registrato visualizzazioni record, facendo parlare molto di sé per le sue scene "piccanti".

Per questo, ci si aspetta un'estate davvero bollente a Napoli, ora che Dolce & Gabbana ha rilasciato gli scatti del suo nuovo testimonial. Michele viene mostrato come un vero "modello italiano", con tanto di canotta bianca. Le scene stavolta, al contrario dello spot di tre anni fa nel centro storico, si tengono principalmente in spiaggia, con figuranti tipicamente locali.

Dalle musiche alle scenografie, fino ai balli, si percepisce che D&G ami davvero Napoli.

Tre anni fa, la nota casa di moda aveva scelto come testimonial Kit Harington ed Emilia Clarke, reduci dalla penultima stagione de Il trono di spade. Lo spot vedeva i due attori britannici ripresi in momenti "quotidiani" di Napoli, mentre passeggiavano nelle vie della città in mezzo a un folcloristico mercato a cielo aperto, tra balli, canti, mangiate di spaghetti, risate e teglie di pizza. In sottofondo, le note di "Tu vuò fa' l'americano".

La campagna aveva avuto un grande successo, non solo per i volti dei due attori, ma anche per un regista d'eccezione: Matteo Garrone.