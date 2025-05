Michele Morrone, Roberto Bolle e Victoria Cabello ci ridono su: "Volevi fare l'attore? Ma bravo come..."

Un'ondata di popolarità improvvisa e trasversale, anche se non per le ragioni desiderate, è quella che ha investito Michele Morrone dopo l'intervista a Belve, in cui non ha usato mezzi termini per autovalutare il proprio talento come attore, definendo più bravo di lui solo Alessandro Borghi.

Come se non bastasse il passaggio su Rai 2, Morrone ha voluto ribadire via social un altro concetto a lui molto caro: il perchè prova una certa antipatia per un certo "circoletto" del cinema italiano, esprimendo con toni piuttosto coloriti giudizi poco clementi su alcuni attori, pur senza mai nominarli.

Forse non prevedendo nè il numero nè il tono dei commenti, Michele Morrone ha alla fine deciso di eliminare il post, affidando poi le scuse e le spiegazioni a una storia di Instagram. Quando ormai però era già troppo tardi: da due giorni chiunque sta commentando la sua uscita poco felice.

Roberto Bolle e Victoria Cabello ironizzano su Michele Morrone

L'ennesima stroncatura alle parole del protagonista di 365 giorni è arrivata in un ambiente insolito, durante un incontro con gli studenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Presenti, oltre agli studenti, Roberto Bolle e Victoria Cabello che hanno citato Michele Morrone con una battuta. Il motivo? L'etoile ha confessato che la danza non era il suo unico sogno professionale: Bolle infatti ha confessato che gli sarebbe piaciuto fare l'attore o il nuotatore.

La conduttrice ha commentato: "Quindi se non avessi fatto il ballerino avresti fatto l'attore. Ma saresti stato bravo come quello che era ieri da Francesca Fagnani che ha detto che è il più bravo di tutti, che forse solo Alessandro Borghi è meglio di lui? Non mi ricordo il nome, qualcuno di voi mi aiuta?.

Roberto Bolle, nel tentativo di aiutarla, ha però sbagliato il cognome: "Marrone, Marrone! Se l'ho visto anche io? Sì, ho visto una breve clip". Ma Vittoria Cabello ha fatto anche peggio, esprimendo il proprio giudizio, sintetico ma chiaro, sulle qualità attoriali di Michele Morrone: "Quindi saresti stato più o meno bravo di lui? Lui è un cane secondo me, questa è una mia personalissima opinione".