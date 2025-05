Michele Morrone, cosa rappresenta il tatuaggio proibito: ma quali svastiche, è un simbolo "letterario"

L'intervista di Michele Morrone a Belve è destinata ad essere ricordata: la polemica sul "circolino" del cinema italiano, la pienezza di sé, l'italiano calpestato in più occasioni, l'attore di 365 giorni è diventato subito oggetto di commenti e ironie. In particolare, ha destato l'attenzione il suo misterioso tatuaggio.

Il misterioso tatuaggio di Michele Morrone

Francesca Fagnani e Michele Morrone

Durante l'intervista infatti, la padrona di casa, Francesca Fagnani, gli ha chiesto informazioni su un tatuaggio che Morrone avrebbe in zone molto private. L'ospite si è prima stupito che la giornalista ne fosse a conoscenza, poi non si è sbilanciato; ha però detto di averlo fatto molto tempo fa e che si tratta di un simbolo, specificando che "non posso dire quale".

Ha poi specificato che "sono cose che in Rai non si possono dire. In realtà non potrei dirlo nemmeno in altre emittenti". Naturalmente su X è partito subito il toto-tatuaggio; alcuni sono arrivati a ipotizzare simboli politici, addirittura la svastica dato che Morrone ha parlato del tatuaggio in quei termini.

Di cosa si tratta

365 giorni: Adesso, Michele Morrone in una scena del film

A svelare il tatuaggio, ci ha però pensato il gossip. A partire dal sito Biccy, che è andato a ripescare le foto più svestite di Morrone, notando un piccolo tatuaggio nell'interno coscia con la scritta "Fuk E", che potrebbe spiegare la reticenza dell'attore.

A svelare altro sull'attore secondo in bravura solo da Alessandro Borghi, è arrivato poi Alessandro Rosica, il quale ha chiarito che si tratta di una tatuaggio a tema Harry Potter*, in particolare ai Doni della Morte. Un simbolo con la bacchetta in zona inguinale.

La fonte di Rosica? Alcune ragazze che sarebbero state con Morrone. Mistero risolto.