Michel Gondry tornerà alla regia con The Book of Solutions, film con star Pierre Niney

Il regista Michel Gondry tornerà alla regia di un lungometraggio con The Book of Solutions, con star l'attore Pierre Niney.

Michel Gondry ritornerà alla regia con un film intitolato The Book of Solutions (Le Livre Des Solutions) che verrà presentato al Mercato di Cannes.

Per ora i produttori, che comprendono anche Georges Berman, non hanno svelato la trama ufficiale.

The Book of Solutions avrà come protagonista Pierre Niney, e dovrebbbe raccontare la storia di un filmmaker che cerca di superare i propri demoni creativi. Nel cast dovrebbero essere impegnati anche Blanche Gardin, Camille Rutherford, Frankie Wallach e Vincent Elbaz.

Michel Gondry ritornerà alla regia dopo una pausa di sette anni, mentre Niney sarà presente proprio al Festival di Cannes 2022 per presentare il film Mascarade che lo vede protagonista.

Il filmmaker, nel 2018, aveva realizzato una serie di cortometraggi intitolati Las Vegas Love Stories, un progetto creato insieme a suo fratello Olivier basato sulla convinzione che bastino 8.2 secondi per innamorarsi.