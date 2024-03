Michel Gondry sta preparando un musical con Pharrell Williams, Da'Vine Joy Randolph nel cast?

Kelvin Harrison Jr. (Waves) è stato scelto come protagonista di un nuovo film della Universal, ancora senza titolo, del regista Michel Gondry (Se mi lasci ti cancello) e del produttore Pharrell Williams (Hidden Figures), secondo quanto riferito da più fonti. La vincintrice del Premio Oscar 2024 Da'Vine Joy Randolph (The Holdovers) sarebbe in trattative per entrare a far parte del cast.

La Universal ha rifiutato di commentare. Si dice che il film sia un musical sull'adolescenza, ambientato nel 1977 a Virginia Beach, che si ispira all'infanzia di Williams, cresciuto negli Atlantis Apartments della città.

Martin Hynes (Toy Story 4) e Steven Levenson (Tick, Tick...Boom!) hanno scritto la sceneggiatura. Williams e Mimi Valdés produrranno tramite i am OTHER, insieme a Gil Netter per la Gil Netter Productions.

Conosciuto soprattutto per il dramma romantico del 2004 Se mi lasci ti cancello, con Jim Carrey e Kate Winslet, che gli è valso l'Oscar per la sceneggiatura originale, Gondry ha diretto anche film come L'arte del sogno e Be Kind Rewind - Gli acchiappafilm. Più di recente, il regista francese ha presentato in anteprima il suo dramma Il libro delle soluzioni alla Quinzaine des Réalisateurs di Cannes, oltre a collaborare nuovamente con Carrey come regista e produttore esecutivo della serie Kidding.

Gli attori

Conosciuto per i ruoli in Waves di Trey Edward Shults, Cyrano di Joe Wright, Genius di Nat Geo: MLK/X, in cui ha interpretato Martin Luther King Jr. e Elvis di Baz Luhrmann, in cui ha interpretato B.B. King, Harrison ha recitato anche in titoli come Chevalier, Il processo ai Chicago 7 e Mudbound, tra gli altri.

Vincitrice dell'Oscar come attrice non protagonista quest'anno per la sua interpretazione accanto nel film drammatico di Alexander Payne The Holdovers - Lezioni di vita, la Randolph ha recitato di recente anche nell'acclamato film di Netflix Rustin di George C. Wolfe. L'attrice, che ha debuttato al fianco di Eddie Murphy in Dolemite Is My Name di Netflix, ha partecipato in precedenza a film come The Lost City, Gli Stati Uniti contro Billie Holiday e Kajillionaire - La truffa è di famiglia. Ha interpretato il ruolo della detective Donna Williams nella serie Hulu Only Murders in the Building e vanta altri crediti televisivi, tra cui High Fidelity, The Last O.G. e Empire.